Letras robadas, con Nick Jonas y Paul Rudd, es de esas películas que no te podés perder

Quizás John Carney no esté en su radar, pero sería una pena, ya que el director de *Letras robadas* es el mismo de *Once* (2006), película ganadora del Oscar y cuyo universo está marcado profundamente por la música, tanto en su realización como en la vida e historia de sus personajes principales.

En *Once*, la historia gira en torno a un artista callejero que establece una relación con una inmigrante checa en las calles de Dublín. En *Letras robadas*, que también transcurre en gran parte en Irlanda y clausuró la edición de este año del Bafici, los protagonistas son dos músicos: Rick (Paul Rudd) y Danny (Nick Jonas, miembro de los Jonas Brothers, interpretando una versión apenas disimulada de sí mismo), quienes tienen destinos muy diferentes.

Rick es hoy el vocalista de una banda que actúa en bodas, llamada The Bride and the Groove. En el pasado fue líder de una banda de rock llamada Octagon, pero tras conocer a su actual esposa durante una gira y formar una familia, decidió establecerse en Irlanda.

Durante una boda, el novio le pide a Rick que permita subir al escenario a un amigo: Danny, un músico que formó parte de una boy band y lleva tiempo sin conseguir un éxito. Entre ellos surge una conexión inmediata que los lleva a compartir la noche, entre guitarras y tragos, demostrando complicidad musical en una improvisada sesión.

En esa velada, Rick interpreta algunas estrofas de “How To Write a Song (Without You)”, una canción de su autoría. Al día siguiente, cada uno retoma su rutina, sin imaginar lo que vendrá.

Seis meses después, Rick escucha en un centro comercial una canción que le resulta familiar: es “How To Write a Song (Without You)”, pero grabada y perfeccionada por Danny, quien la ha convertido en un éxito mundial.

*Letras robadas* se centra, por supuesto, en la disputa por la autoría de la canción, pero también en la necesidad de ambos personajes de alcanzar éxito y reconocimiento. Rick busca que Danny le reconozca su autoría, aunque el joven no lo haga, al menos quiere que admita la verdad cara a cara.

Uno ansía un éxito como el agua, el otro busca reconocimiento y, claro, algunos dólares que ayuden a afrontar las crisis personales.

Esta película no es *Amadeus* (de Milos Forman), ni pretende serlo. Más que un musical, es una comedia dramática, y tanto Paul Rudd como Nick Jonas logran un equilibrio notable entre los momentos cómicos y los dramáticos.

El público siente empatía por “el perdedor”, pero también, gracias a las ambigüedades de su personaje, Jonas logra conectar y ganarse la simpatía de la audiencia.

Sabemos que fue Danny quien perfeccionó la canción y la llevó al tope de las listas, pero sin Rick, el éxito no habría sido posible. La película también aborda cómo la interpretación de la letra de una canción puede variar según quien la escuche.

El clímax emocional llega en los últimos minutos, donde Carney dirige con precisión, regalándonos escenas auténticas y conmovedoras, de lo mejor que ha ofrecido el cine en lo que va del año.

Puede que John Carney no esté en su radar; sería una pena que se perdieran esta película.

**“Letras robadas”**

Calificación: Muy buena

Comedia dramática. Estados Unidos / Irlanda, 2026.

Título original: *Power Ballad*. Duración: 98 minutos.

Director: John Carney.

Reparto: Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald, Rory Keenan, Beth Fallon.

Salas: Cinemark Palermo y Unicenter; Cinépolis Recoleta, Houssay y Pilar; Showcase Belgrano, Norcenter y Haedo.