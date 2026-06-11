Lesión de Tagliafico genera duda para el debut de Argentina en el Mundial 2026

A pocos días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni enfrenta una preocupación relacionada con el estado físico de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo arrastra una sobrecarga muscular en el sóleo izquierdo, lesión que sufrió durante el amistoso frente a Honduras. Su participación en el partido inaugural ante Argelia, el 16 de junio, aún está en evaluación.

Aunque esta dolencia no compromete directamente su presencia en la Copa del Mundo, el equipo médico y el cuerpo técnico continúan monitoreando su evolución día a día para definir si podrá integrar el once titular en el estreno mundialista.

Tras el encuentro disputado en el Kyle Field de Texas, Tagliafico expresó optimismo: “No es nada preocupante. Son cosas normales del partido y está bueno ir rotando. Hice toda la semana normal y me sentí bien”. Además, destacó que es habitual llegar con ciertas cargas físicas a esta etapa de la temporada y resaltó la importancia de los días previos para recuperar energías tanto físicas como mentales.

La sobrecarga muscular se habría originado por las características del terreno de juego utilizado en el amistoso contra Honduras. El estadio cuenta con una base sintética recubierta por césped natural, lo que creó una superficie más dura de lo habitual y afectó al futbolista.

Esta situación generó alerta dado que Tagliafico fue titular ante Honduras, pero solo disputó los primeros 45 minutos, siendo reemplazado por Facundo Medina en el entretiempo. Posteriormente, ni siquiera estuvo en el banco de suplentes durante la goleada ante Islandia, donde Medina volvió a jugar los 90 minutos en la posición de lateral izquierdo.

Además de Tagliafico, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de otros jugadores con molestias físicas, entre ellos Nicolás González, quien realiza un trabajo diferenciado por una sobrecarga muscular. Varios futbolistas han sido manejados con precaución durante los amistosos para evitar riesgos innecesarios.

La importancia de la situación se agrava si se tiene en cuenta que Scaloni decidió excluir de la lista definitiva para el Mundial a Marcos Acuña, un histórico competidor de Tagliafico en el lateral izquierdo y campeón del mundo en Qatar 2022, lo que reduce las alternativas disponibles para esa posición.