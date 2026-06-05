Leonardo Padura teme una intervención militar en Cuba: “Puede ocurrir cualquier cosa”

El escritor cubano Leonardo Padura afirmó que su país atraviesa «un momento histórico muy grave» en el que todo puede suceder, incluso «la peor de las opciones»: una operación militar por parte de Estados Unidos.

Cuba, bajo embargo estadounidense desde 1962, enfrenta una profunda crisis económica y frecuentes apagones, situación que se ha agravado por el bloqueo energético impuesto por Washington desde enero, junto con otras medidas restrictivas. Recientemente, Estados Unidos intensificó la presión sobre la isla al imputar al expresidente Raúl Castro en un caso que data de 1996, hecho que La Habana interpreta como un pretexto para justificar una posible invasión militar.

Durante un evento en el Instituto Cervantes de París para presentar la edición en francés de su libro *Ir a La Habana*, Padura señaló que «están sobre la mesa todos los escenarios: desde la famosa fórmula de ‘El Gatopardo’, que implica que cambie todo para que no cambie nada, hasta la peor de las opciones: una opción militar americana».

Consultado sobre una eventual invasión, el autor, conocido por sus novelas policíacas protagonizadas por el detective Mario Conde y residente en Cuba, calificó esta posibilidad como «un acto de consecuencias impredecibles».

Padura advirtió que «en esencia, Cuba no es Venezuela», lo que hace aún más incierto lo que pueda acontecer. Asimismo, expresó su deseo de que finalmente prevalezca «la palabra diálogo», acompañada de los cambios necesarios y posibles.

Por último, el escritor afirmó que “Cuba necesita que cambien muchas cosas, pero no porque le pongan una pistola en la cabeza al gobierno cubano, sino porque lo demande la sociedad”.

Información: AFP.