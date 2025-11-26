Legislatura chaqueña aumentó aportes al INSSSEP por Alta Complejidad

La Legislatura chaqueña aprobó un aumento de los aportes al Fondo de Alta Complejidad del INSSSEP. La norma eleva la contribución de los trabajadores del 1% al 2% para garantizar la sostenibilidad del sistema ante el déficit crónico.

La norma modifica la ley 4044 y establece que el aporte para los trabajadores activos y jubilados del INSSSEP pasa del 1% al 2%. Mientras tanto, los funcionarios y quienes ocupen cargos electivos aportarán un 2,5%.

El proyecto fue aprobado con 17 votos a favor y 15 en contra. El oficialismo argumentó que es una «medida necesaria para la sostenibilidad» del fondo, que tiene un déficit desde 2015. La oposición lo calificó como un «delirio» y un esfuerzo imposible para los trabajadores.

Este fondo tiene como objetivo cubrir prestaciones de alta complejidad, como trasplantes, tratamientos oncológicos y cirugías especializadas. El aumento responde a la insuficiencia de los aportes frente al incremento de los costos de medicamentos y tecnologías.

Con la sanción de la ley, el aumento de los aportes entrará en vigencia para asegurar la continuidad de las prestaciones del fondo, a pesar de la resistencia de sectores de la oposición que consideran que afecta el ingreso de los trabajadores.

