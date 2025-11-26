Legislatura chaqueña aumentó aportes al INSSSEP por Alta Complejidad

26 de noviembre de 2025 Lectores: 48

La Legislatura chaqueña aprobó un aumento de los aportes al Fondo de Alta Complejidad del INSSSEP. La norma eleva la contribución de los trabajadores del 1% al 2% para garantizar la sostenibilidad del sistema ante el déficit crónico.

La norma modifica la ley 4044 y establece que el aporte para los trabajadores activos y jubilados del INSSSEP pasa del 1% al 2%. Mientras tanto, los funcionarios y quienes ocupen cargos electivos aportarán un 2,5%.

El proyecto fue aprobado con 17 votos a favor y 15 en contra. El oficialismo argumentó que es una «medida necesaria para la sostenibilidad» del fondo, que tiene un déficit desde 2015. La oposición lo calificó como un «delirio» y un esfuerzo imposible para los trabajadores.

Este fondo tiene como objetivo cubrir prestaciones de alta complejidad, como trasplantes, tratamientos oncológicos y cirugías especializadas. El aumento responde a la insuficiencia de los aportes frente al incremento de los costos de medicamentos y tecnologías.

Con la sanción de la ley, el aumento de los aportes entrará en vigencia para asegurar la continuidad de las prestaciones del fondo, a pesar de la resistencia de sectores de la oposición que consideran que afecta el ingreso de los trabajadores.