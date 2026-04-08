Leandro Paredes y un debut completo en la Copa Libertadores: empujones, amarilla y un golazo a los 15 minutos para alegría de Boca

Leandro Paredes vivió un debut intenso en la Copa Libertadores durante el partido de Boca Juniors en Chile. En tan solo 15 minutos, protagonizó una escena completa: se vio involucrado en una pelea a empujones con varios rivales, recibió una tarjeta amarilla y anotó un golazo que abrió el marcador para el equipo xeneize frente a Universidad Católica.

El volante manifestó su satisfacción tras el encuentro: «Se ganó, que era lo importante, empezamos con el pie derecho. Era uno de mis sueños de chiquito jugar en esta competición, lo pude hacer a los 31 años, así que estoy contento». Paredes fue clave en el partido, con 110 toques de balón y marcando el ritmo del equipo.

El enfrentamiento arrancó tenso, con una dura patada de Marcelo Weigandt sobre el argentino Justo Giani, que sorprendentemente no le valió una amonestación al lateral derecho, titular inesperado por decisión de Claudio Úbeda. La infracción encendió las protestas del plantel chileno y derivó en empujones y enfrentamientos que involucraron a casi todos los jugadores, incluso a miembros desde el banco de suplentes, justo bajo la mirada del entrenador local.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió amonestar a Paredes y a Fernando Zampedri, ambos capitanes, para intentar calmar el conflicto. Paredes, campeón del mundo, deberá cuidarse, ya que en la Libertadores una suspensión llega tras dos amonestaciones. En el torneo local, el mediocampista había recibido una tarjeta amarilla en el último partido para preservar su presencia en el Superclásico contra River del domingo 19 de abril.

Paredes, más habituado a la Champions League que a la Libertadores, mostró su calidad con un potente disparo desde tres cuartos de cancha, cruzado e inatajable para el arquero Vicente Bernedo, que estableció el 1-0 parcial para Boca. Luego, el capitán celebró junto a sus compañeros Miguel Merentiel y Adam Bareiro con un gesto alusivo a una mano de naipes, rememorando a Martín Palermo en los años 90.

El último gol de un campeón del mundo en la Copa Libertadores con la camiseta de Boca había sido anotado por Carlos «Chino» Tapia en un triunfo 3-2 sobre Racing el 9 de marzo de 1989. Tapia también marcó en el torneo poco después de coronarse en México 1986, cuando le convirtió a Peñarol.

El gol en Santiago fue el tercero de Paredes como capitán de Boca desde su regreso en la mitad de 2025 al club donde debutó. Anteriormente, había anotado ante Defensa y Justicia en el Clausura 2025 y contra Newell’s en el Apertura 2026.