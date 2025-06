Leandro Paredes y la vuelta a Boca: «Lo vuelvo loco a Dybala para que venga conmigo»

El volante de la Selección Argentina reafirmó su deseo de volver al club y llevar consigo a su amigo y compañero en Roma.

El vínculo entre Leandro Paredes y Boca sigue más vigente que nunca. El mediocampista, que acaba de iniciar sus vacaciones tras una exigente temporada en Roma, volvió a hablar de su amor por el club de La Ribera y ratificó que no se trata de una ilusión pasajera. Además, redobló la apuesta y volvió a mencionar su deseo de compartir plantel con Paulo Dybala en La Bombonera.

Aunque la entrevista donde dejó estas declaraciones fue grabada hace algunas semanas por el canal de los hermanos Edul, la difusión en este contexto de definiciones le da otro valor. “No hay dudas de que en algún momento voy a volver. Es un sueño mío y también de mi familia”, remarcó Paredes con convicción. El deseo de retorno está latente, pero aún no tiene fecha confirmada.

Mientras tanto, confesó que viene insistiendo en la idea con Dybala: “Lo volví loco. Él contó que de chico era hincha de Boca y sueña con jugar en Argentina, así que siempre le digo: si vamos, vení conmigo”. Si bien la posibilidad aún parece lejana para la “Joya”, el guiño alimenta la ilusión de los hinchas xeneizes.

El Consejo de Fútbol (CdF), encabezado por Juan Román Riquelme, ya le envió a Paredes una oferta formal. Le proponen un contrato de tres años y medio, con un salario similar al que percibe en la Roma. En caso de aceptación, el club activaría una cláusula de rescisión estipulada en 3,5 millones de dólares.

Este miércoles, tras arribar a Miami para descansar con su familia, el volante fue interceptado por la prensa y no evitó referirse al tema: “Siempre estoy cerca. Las ganas están, pero no depende solo de mí”. También confirmó que mantiene diálogo frecuente con Riquelme, pero que por ahora quiere tomarse su tiempo antes de tomar una decisión final: “Todavía no hablé con Roma. Después de las vacaciones decidiré con la cabeza fría”.

El regreso podría cerrarse después del Mundial de Clubes, donde el Xeneize participará en el Grupo C con Bayern Múnich, Benfica y Auckland City. Su presencia no solo sería una bomba para el plantel, sino también un fuerte guiño al sentido de pertenencia que buscan recuperar los hinchas. Y si logra arrastrar a Dybala, el sueño azul y oro podría volverse aún más grande.