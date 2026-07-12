Leandro Paredes habló del supuesto favoritismo a Argentina y a Messi: «No le damos bola a lo que se dice»

Leandro Paredes se afianzó en el Mundial. Aunque ante Suiza no mostró el nivel destacado que tuvo contra Egipto, el mediocampista fue el encargado de poner en movimiento a la Scaloneta. Nuevamente, fue el futbolista con más pases en el equipo nacional, con 119, y fue protagonista involuntario de la jugada que cambió el rumbo del partido: la expulsión del delantero suizo Breel Embolo por simulación, tras una revisión del VAR por un caso de «Mistaken Identity» (error de identidad).

«No veo dónde está la polémica. Las reglas son claras. El jugador rival simuló, yo no lo toqué. La decisión estuvo bien tomada», afirmó Paredes en la zona mixta del estadio de Kansas City, ya entrada la madrugada.

Con el paso de las horas, la semifinal entre Argentina e Inglaterra cobrará mayor intensidad. Se perfila como el encuentro de mayor riesgo del Mundial. La mayoría de los asistentes serán argentinos en Atlanta, pero también se espera la llegada de miles de ingleses. En Sudamérica se recordarán los enfrentamientos previos, especialmente el histórico duelo en el estadio Azteca en 1986. Desde Europa, probablemente resurja la idea de una supuesta conspiración a favor de la Scaloneta y Lionel Messi. Al respecto, Paredes respondió a Clarín: «Nosotros no le damos bola a lo que se dice. Siempre se va a hablar porque, lamentablemente, es parte de esto. Nosotros tratamos de responder en la cancha».

La presencia de Paredes aportó equilibrio al equipo, liberando a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes asumieron mayores responsabilidades ofensivas. El ex River marcó contra Egipto y el ex Argentinos Juniors ante Suiza. «Trato de dar el máximo para ayudar al compañero. Estamos jugando un Mundial y a veces toca sufrir. Pero dimos la cara otra vez. No podemos esperar que Leo siempre sea el que nos salve; tenemos compañeros que también están a la altura y, por suerte, aparecen», analizó Paredes, y agregó: «Sabemos que todos los partidos van a ser así porque los rivales también juegan y plantean su estrategia».

Paredes, que aclaró haber sufrido solo un calambre sobre el final y salió por precaución, se refirió a la semifinal ante Inglaterra: «La verdad, nunca pensamos en lo que nos puede tocar. Vamos partido a partido. Sabemos lo que significa Inglaterra para nuestro país, pero es un partido de fútbol. No habrá favoritos porque en este Mundial todo está muy parejo. Lo prepararemos de la mejor manera. Somos un equipo con mentalidad ganadora, ganas de competir y amor por la gente. Hemos generado algo hermoso».

El mediocampista no posee el brillo de Messi, ni la explosión de Julián Álvarez, ni la capacidad para romper defensas de Enzo Fernández. Su aporte se centra en brindar orden a un equipo que necesita equilibrio para que sus figuras puedan desequilibrar. Frente a Suiza, volvió a cumplir ese rol silencioso, casi invisible para muchos. Si mantiene ese nivel, Scaloni contará con una certeza más para encarar el desafío más exigente del Mundial: una semifinal contra Inglaterra en la que cada detalle puede marcar la diferencia.