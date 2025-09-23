«Le pegaron un tiro a Bastián»: el dramático relato de los testigos que asistieron al nene de 10 años asesinado por un policía

“Le pegaron un tiro a Bastián”. Martín Nicolás Coelho (42), profesor de fútbol infantil, salió alertado de la Sociedad de Fomento de Barrio La Carne de Wilde, cuando escuchó gritos. Afuera era un caos. En la esquina del club estaba tirado sobre el asfalto el nene de 10 años, que minutos antes había estado jugando al fútbol. Al lado de él, Johana, su mamá, quien no paraba de gritar y llorar.

“Escucho gritos, muchos gritos. ‘Le pegaron un tiro a Bastián’, nos avisaron. Cuando preguntamos dónde estaba, vimos a la madre en la esquina. La vi a la mamá de Bastián que lo abrazaba y lloraba. Estaba tirado en el piso. Lo primero que atinamos fue a ayudar. Bastián estaba ahí, blanco. Estaba boca arriba y tratando de reanimarlo, pero estaba blanco, no sabíamos ni lo que hacer”.

Esta secuencia la narró Coelho en la segunda audiencia del juicio por la muerte de Bastián Nehemías Escalante Montoya que tiene como único imputado al oficial de la policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo (31).

La secuencia completa del camino que hicieron Bastián y su mamá intentando escapar del tiroteo.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Avellaneda y un jurado popular definirá la culpabilidad del imputado.

El testigo no pudo afirmar que Bastián estuviese respirando ni observó heridas cuando lo vio tirado junto a su madre, en la esquina de Caxaville y Rondeau, de Wilde. “No tenía signos de que estaba bien”, atinó a decir.

“Cuando lo levantamos, se le cae algo del cuerpo que lo dejamos marcado. Era sangre y como un plomo, la parte de una bala”, agregó y luego mencionó que el chico fue llevado en la caja de un patrullero junto a su madre hacia el hospital.

Tras ello llegó otro patrullero con uno de los motochorros que minutos antes intentaron robarle la moto a García Tonzo. El agente estaba en el lugar y confesó que disparó: “Dijo que era policía y que tiró”, sostuvo el testigo. El agente fue tras el móvil policial, manejando su moto.

Ya sin Bastián en el lugar ni el policía, los vecinos tomaron el mando y fueron ellos quienes comenzaron a cercar la zona, cerrar el tránsito y evitar que se perdiera evidencia.

Video

El abogado de la familia del nene de 10 años que fue la víctima de una violenta secuencia ocurrida el 10 de julio pasado en Wilde, pedirá la detención del oficial.

“Empezamos a marcar con tiza los casquillos. Había aproximadamente más de 10. La Policía quería llevarse la moto y la gente misma no dejó que se la llevaran porque era una prueba. No lo hicimos por conocimiento, sino por verlo en series y películas, que ves que no se altere nada (de la escena)”, declaró.

En el mismo sentido se expresó Nicolás Pérez, presidente del club donde jugaba Bastián, quien ayudó a Coelho a resguardar la escena. «Marcamos más de 20 vainas y los agujeros en las casas de vecinos de disparos que habían pegado ahí. Nos quedamos hasta las cuatro de la mañana en el lugar”, declaró ante el jurado popular.

“Asumí la tarea porque creí que era lo mejor para esta situación. Había mucha gente, me parecía una escena muy contaminada y no vi que la Policía corriera a la gente de ese lugar”, señaló.

Pérez remarcó que en la zona hay tres colegios, además del club, y que entre la mañana, tarde y noche “pasan más de tres mil chicos” por esa zona. También señaló que en el club que dirige se realizan más de 18 actividades para personas de todas las edades.

Vecinos, testigos del hecho

La mañana comenzó con demora porque de los 18 miembros del jurado (12 titulares y 6 suplentes), dos se ausentaron: uno por el fallecimiento de su padre (con justificación) y otro que debió ser buscado por la fuerza pública. Finalmente apareció.

El primer testigo de la jornada fue Francisco Pablo Canosa (56), un vecino que vive frente a la escuela técnica N° 3 desde donde García Tonzo comenzó a disparar.

El hombre, que había salido a pasear a su perro, vio cuando el oficial llegó a retirar a su hijastro y fue abordado por cuatro motochorros.

“Una de las motos se tira hacia el colegio, se baja uno y le dice ‘entregame la moto o te mato’. Este muchacho (por García Tonzo) da dos pasos para atrás y dice ‘policía’ y disparó. El que se bajó de la moto empezó a correr y el que manejaba aceleró. Terminó chocando con un auto que venía en sentido contrario”, relató.

El pedido de justicia por Bastian. Foto Marcelo Carroll.

Canosa aseguró que no llegó a ver un arma pero que el sospechoso que iba detrás en una de las motos “hizo un ademán como que iba a sacar algo del bolsillo”.

“Me pareció escuchar dos sonidos diferentes de detonaciones. Escuché entre 10 y 12 disparos. Yo veo al policía que está arrodillado en la vereda y luego que intenta cruzar (la calle). Sigo escuchando más tiros. No estaba firme (con la posición de tiro), no veo que se haya puesto en una posición de tiro”, recordó.

Otro de los testigos, Claudio Alberto Guereñón (46), docente de la técnica N° 3, coincidió que escuchó varias detonaciones, pero no pudo precisar la cantidad. Dijo que vio a los motochorros abordar al policía, pero no observó hacia donde escaparon.

El tercer vecino que declaró en la jornada de este martes fue el dueño de un kiosco ubicado en la zona. Al momento del hecho estaba en su casa, a pocos metros de donde ocurrieron los disparos.

“Estaba mirando la tele en el living. escuché ruidos, pensé que era una moto que pasaba haciendo ruidos con el caño de escape. Me asomo y veo una moto a muy alta velocidad. Pasaron segundos y escucho gritos de una mujer. Salgo a la puerta y voy a la esquina, que eran 15 metros. Vi a una señora con su hijo en el piso, en la calle. La madre gritaba, lloraba, pedía auxilio”, expresó Arnaldo Andrés Ferraro (53).

La mamá de Bastián y su pedido de justicia. Foto Marcelo Carroll.

El comerciante brindó la cámara de seguridad de su local. Las imágenes se mostraron, pero sin el audio donde se la escucha a Johana gritar por su hijo.

«Me encontré con una madre en la acera, agarrando al nene y pidiendo auxilio gritando y llorando. Lloraba porque veía al nene que estaba herido, yo lo vi herido. No me contaron lo que sucedió, lo vi yo”, concluyó.

El crimen de Bastián

Bastián recibió dos tiros el 10 de julio del 2024 de García Tonzo. El chico regresaba en bicicleta de jugar al fútbol, acompañado por su mamá.

Cerca de las 20.15, cuatro ladrones en dos motos intentaron robarle la Bajaj Rouser NS 200 del policía, quien estaba esperando a su hijastro que saliera de la escuela nocturna, ubicada a pocos metros del club. El hombre, que se encontraba de franco y vestido de civil, sacó su arma reglamentaria y disparó. Le dio al nene, que murió.

García Tonzo fue detenido y liberado a los pocos días por la jueza Estela del Carmen Mollo, del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien consideró que fue un “homicidio en legítima defensa”.

El abogado de la familia apeló la medida y logró que revocaran la excarcelación. El policía llegó preso al juicio en el que es juzgado por los delitos de “homicidio cometido con arma de fuego con dolo eventual”, en relación con Bastián, y la “tentativa de homicidio en contexto de legítima defensa”, de los ladrones, tres de ellos menores de edad.