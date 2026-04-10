Lautaro Martínez se resintió de su lesión en Inter y enciende las alarmas de la Selección Argentina a dos meses del Mundial

Lautaro Martínez encendió las alarmas en el Inter tras realizarse este viernes estudios médicos en el Instituto Humanitas de Rozzano, que confirmaron una leve distensión muscular en el gemelo izquierdo, la misma zona donde se había lesionado previamente ante el Bodo Glimt, partido tras el cual su equipo quedó eliminado de la Champions League. Esta situación genera preocupación en la Selección Argentina, a dos meses del inicio del Mundial, ya que Lautaro es una pieza clave en la lista de convocados que prepara Lionel Scaloni.

Desde Italia informan que el delantero bahiense sufrió una leve distensión en el gemelo medial de la pierna izquierda, una zona muscular delicada vinculada al sóleo, que le había provocado molestias en semanas anteriores. Por este motivo, el Inter optará por manejar su recuperación con cautela, sin establecer plazos inmediatos para su regreso, a la espera de la evolución clínica en los próximos días.

El delantero argentino, figura fundamental del equipo milanés, será monitoreado de cerca para evaluar el progreso de la lesión y definir los tiempos de recuperación. Su participación en los próximos compromisos dependerá de la respuesta al tratamiento. El club confirmó esta información mediante un comunicado oficial.

La lesión surge en un momento particular, ya que Lautaro había protagonizado un regreso impactante tras más de un mes y medio de inactividad. El fin de semana pasado volvió a jugar contra la Roma y marcó rápidamente, abriendo el camino hacia la goleada 5-2 con un doblete que lo reafirmó como una de las figuras y goleador del Inter.

Ese rendimiento fue fundamental para que el equipo italiano mantuviera una ventaja significativa en la cima de la Serie A, en la lucha por el título. Ahora, este nuevo contratiempo genera preocupación por la seguidilla de compromisos decisivos, y por el anhelo del jugador de disputar su segundo Mundial.

Debido a esta lesión, Lautaro se perdió la reciente convocatoria de la Selección para los amistosos contra Mauritania y Zambia, debiendo observar a sus compañeros desde Europa mientras continuaba con una rehabilitación que no obtuvo los resultados esperados.