Laudelina Peña, cara a cara con los jueces: hoy tiene que explicar qué pasó con Loan

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retoma este miércoles el juicio oral y público por la sustracción de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años desaparecido hace más de dos años. La audiencia comenzará a media mañana con eventuales planteos de nulidad por parte de las defensas, para luego dar paso a la declaración de los imputados.

La primera en brindar su testimonio será Laudelina Peña, tía del menor y señalada por los investigadores como una figura central en el caso. Se le imputa haber convocado a la mayoría de los comensales al almuerzo que Catalina Peña, madre de Loan, organizó el 13 de junio en honor a San Antonio de Padua. Además, está sospechada de haber colocado uno de los botines del niño en un lodazal para simular que el chico se había perdido en la zona de montes, lagunas y pastizales que rodean la casa de Catalina.

Dos semanas después de la desaparición, Laudelina intentó instalar la hipótesis de que Loan había sido atropellado por una camioneta Ford Ranger blanca, propiedad del ex capitán de navío Carlos Guido Pérez y su esposa María Victoria Caillava, también imputados, cuando regresaban del almuerzo hacia 9 de Julio. Esta versión fue sostenida ante un fiscal provincial, pero posteriormente fue negada frente a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

Las expectativas del juicio apuntan a que alguno de los acusados revele información que permita esclarecer qué ocurrió con Loan tras su desaparición aquella tarde en el naranjal.

Nadie sabía que ese día el niño acompañaría a su padre al paraje El Algarrobal. Loan pidió ir con él cuando su padre ya estaba montado a caballo, listo para visitar a su madre Catalina. El hombre declaró no estar al tanto del almuerzo ni de los invitados que asistirían.

Fuentes judiciales indicaron que es poco probable que los padres de Loan, José Peña y María Noguera, declaren esta semana, ya que hasta el martes el Tribunal no los había convocado. La Fiscalía había solicitado que su citación fuera con antelación debido a que residen en 9 de Julio, a casi 200 kilómetros de Corrientes, donde se lleva adelante el proceso.

Según el cronograma del Tribunal Oral Federal de Corrientes, esta semana se realizarán solo dos audiencias. El juicio, que debía comenzar días atrás, acumula un retraso de dos jornadas debido a la incorporación tardía de un imputado que no se presentó en la primera sesión.

Se trata del psicólogo tucumano Federico Esteban Rossi Colombo, quien se conectó vía Zoom cinco horas después de la audiencia inicial, cuando el presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, había solicitado su detención. Posteriormente, los jueces Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco revocaron esa decisión y autorizó que Rossi Colombo sea juzgado junto a otros 16 imputados. Para ello fue necesario releer toda la primera parte de la imputación y asignarle una defensora pública, quien pidió un plazo de 72 horas para estudiar el expediente.

La abogada defensora había advertido que, de no aceptarse ese pedido, recurriría a la Casación por considerar vulnerado el derecho de defensa de su cliente. Ante esta situación, los magistrados postergaron las audiencias hasta este miércoles.

Por la sustracción y ocultamiento de Loan están procesados como coautores Bernardino Antonio Benítez, tío político del niño; su pareja, Laudelina Peña; Daniel «Fierrito» Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, amigos de ambos; el ex marino Carlos Pérez y Victoria Caillava; y el ex comisario del pueblo, Walter Adrián Maciel, a quien se le atribuye una participación necesaria en el hecho.

Simultáneamente, son juzgadas otras diez personas acusadas de obstaculizar la investigación. Este grupo habría sido liderado por la abogada Elizabet Noemí Cutaia y el perito en criminalística Alan Juan José Cañete.

También tuvo un rol destacado Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano”, quien se hacía pasar por integrante de Interpol y de servicios de inteligencia estadounidenses, y promovió la hipótesis de que la desaparición de Loan estuvo relacionada con un ajuste de cuentas narco.

El grupo se completa con Pablo Javier Noguera, pareja de Cutaia; la operadora en violencia familiar Valeria López; la abogada Delfina Taborda; el policía de la Ciudad Leonardo Rubio; la estudiante de psicología Verónica Machuca Yuni; el ex estudiante Pablo Núñez; y el psicólogo Federico Esteban Rossi Colombo.

Corrientes, enviado especial

MG