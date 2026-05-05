Las ventas de yerba mate superaron los 75 millones de kilos el primer trimestre, con repunte del mercado interno y crecimiento sostenido en las exportaciones

El informe mensual elaborado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) revela que durante enero y marzo del corriente año la yerba mate a salida de molinos alcanzó la cifra de 75.811.421 kilos; considerando la sumatoria de los despachos al mercado local y las exportaciones.

Respecto al mercado argentino, las estadísticas indican que en marzo la salida de molinos fue de 24.285.176 kilos; es decir, un 25,9% más respecto a febrero. En la sumatoria del trimestre enero – marzo, el total del mercado interno alcanzó a 64.970.975 kilos.

Por su parte, en el primer trimestre las exportaciones sumaron 10.840.446 kilos (3,37% más que en el mismo periodo de 2025). Si se toma el detalle mensual, durante marzo se exportaron 4.541.352 kilos, lo implica un aumento del 66,6% con relación a febrero del corriente año.

Cabe recordar que el movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola, ya que incluye tanto el volumen que se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados.

Cosecha

Por su parte, el registro del ingreso de materia prima a los secaderos refleja que entre enero y marzo se procesaron 80.847.651 kilos de hoja verde, lo que representa un 24,3% más que en el mismo periodo de 2025. Solo en marzo, el ingreso de hoja verde a secaderos creció en un 137,2% respecto a febrero.

Formatos

Tal como se viene manifestando desde años anteriores, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores. Durante el mes de marzo de 2026 los paquetes de medio kilo representaron el 55,89% de las salidas de molinos al mercado interno. Con el 38,21 % se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 1,97 % los envases de dos kilos, y con el 0,72% los de cuarto kilo. En el ítem ‘otros formatos’ las salidas alcanzaron 0,24%, mientras que el 2,97 % correspondió al rubro ‘sin estampillas’.

Es importante consignar que, de acuerdo con los datos históricos, se mantiene con pocas variantes la participación de los distintos formatos en las salidas de molino con destino al mercado interno, concentrando los formatos de 1/2 y 1 kilo, el 94,10% de las mismas.

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