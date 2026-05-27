Las vacaciones de Yanina Latorre con su hija Lola en Europa: vuelo en business, paseos por edificios históricos y cenas gourmet

En medio de una agenda laboral intensa, Yanina Latorre decidió hacer una pausa para emprender un viaje a España junto a su hija Lola. Entre su programa radial en El Observador y la conducción de Sálvese Quien Pueda en América TV, la periodista organizó una escapada familiar que ambas documentan en sus redes sociales.

Lola, influencer de 25 años, compartió un vlog en su cuenta oficial de Instagram (@lolitalatorre) bajo el título “Nosotras yendo a Madrid”, mostrando la complicidad y el plan madre e hija durante su estancia en Europa. En el video, se observa un dinámico compilado de momentos en el aeropuerto y el vuelo en clase business rumbo a Madrid. “Bueno, todo es bullying hacia mamá y acá estábamos muy felices por nuestro viaje”, se escucha decir a Lola, mientras ambas aparecen abrazadas y sonrientes antes de embarcar, riendo juntas a bordo del avión.

Durante la experiencia en primera clase, la influencer aclaró: “Acá no estamos presumiendo, solamente nos estamos divirtiendo”. Por su parte, Yanina, con el humor ácido que la caracteriza, agregó: “Sí, estamos presumiendo. No nos divertimos, solo queremos que ustedes sepan que viajamos en business”.

Una vez instaladas en Madrid, Lola continuó registrando sus travesías por la capital española, desde el hotel cinco estrellas en el que se hospedan hasta cenas compartidas y recorridos por las emblemáticas calles madrileñas. En otro vlog, la joven reveló que durante su segundo día visitaron el barrio de Chamberí, probando panaderías y reconocidos cafés, para luego pasear por la Plaza de Olavide y el barrio de Chueca. Allí entraron a locales de decoración e indumentaria, almorzaron juntas y disfrutaron de helado.

Yanina también utilizó su perfil en Instagram (@yanilatorre) para compartir una serie de postales de sus vacaciones. “¡Madrid siempre es hermosa! Caminamos como locas, comimos taaaaan rico, nos divertimos, hicimos muchos planes, estuvimos con amigas y nos reímos sin parar. ¡Qué lindo es viajar! Creo que es lo que más me gusta en la vida: viajar y gozar. Y si es con Lola… la gloria”, escribió en la publicación. El posteo incluyó imágenes junto a su hija, tanto en la habitación del hotel como durante el vuelo desde Buenos Aires, donde degustaron vino, aceitunas y quesos.

Además, Yanina compartió fotos posando frente a algunos de los puntos más emblemáticos de Madrid, como el imponente Palacio de Cibeles y la histórica Puerta de Alcalá, un célebre monumento de arquitectura neoclásica ubicado en la Plaza de la Independencia, junto al Parque del Retiro, construido en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III.