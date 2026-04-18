Las revelaciones de la actriz Ashley Judd: víctima de una triple violación, la tragedia de su madre y el activismo como sanación

Desde el reingreso a Netflix de “Doble de riesgo”, thriller clásico de 1999 protagonizado por Ashley Judd y Tommy Lee Jones, la película alcanzó el Top 10 de lo más visto en Argentina, despertando nuevamente el interés en la actriz. El film, disponible desde marzo de 2026, a 27 años de su estreno, narra la historia de Libby Parsons, una madre encarcelada injustamente por el asesinato de su esposo, Nick Parsons, interpretado por Bruce Greenwood, y su lucha por vengarse tras descubrir que él sigue vivo.

Sin embargo, detrás del brillo hollywoodense que rodeaba a Judd en aquella época, se ocultaban experiencias traumáticas que explican su decisión de alejarse de la industria tras tres décadas de éxito para revelar sus dolorosas verdades.

### Infancia marcada por la fama y la violencia

Ashley Judd, nacida el 19 de abril de 1968 como Ashley Tyler Ciminella, fue la segunda hija de la legendaria cantante de música country Naomi Judd. En sus memorias publicadas en 2011, “All That Is Bitter & Sweet”, relató una infancia inestable que la llevó a cambiar de escuela 13 veces antes de cumplir 18 años. “Mi madre creó un mito sobre nuestra familia que no correspondía con mi realidad”, confesó la actriz.

Naomi Judd y su hermana Wynonna integraron el exitoso dúo musical The Judds, alcanzando 14 veces la cima de las listas estadounidenses con canciones como “Mama He’s Crazy” y “Why Not Me”. “Ellas decían que nuestro hogar era divertido a pesar de ser disfuncional, pero yo no lo veía así”, recordó Ashley.

Tras la separación de sus padres, su madre indujo a su padre biológico, Michael Charles Ciminella, a creer que Wynonna también era su hija, cuando en realidad era fruto de la relación con otro hombre, Charlie Jordan, quien abandonó a su madre. Posteriormente, su madre mantuvo una relación con un hombre abusador y adicto a la heroína, situación que llevó a Ashley a sufrir abusos desde niña. Relató en sus memorias cómo un familiar mayor la acosó sexualmente en una pizzería, hecho que denunció a su madre sin ser creída.

### Salud mental y sanación

La actriz reconoció en una entrevista con la revista Glamour estar clínicamente deprimida desde los 8 años debido al dolor y aislamiento. En 2005, permaneció 47 días en el centro de tratamiento Shades of Hope en Texas, donde trabajó patologías como el aislamiento, la codependencia y la depresión, tratamiento que también recibió su hermana Wynonna por adicción a la comida. “Desarrollé mecanismos de defensa que me hicieron muy infeliz”, confesó.

### Denuncias contra Harvey Weinstein y activismo

En 2015, Judd fue una de las primeras actrices en denunciar públicamente al productor Harvey Weinstein por acoso sexual, sin mencionar inicialmente su nombre. Relató cómo en 1997, durante el rodaje de “Besos que matan”, Weinstein la citó en su habitación de hotel en Beverly Hills para hacerle propuestas no deseadas y presionar por favores sexuales a cambio de oportunidades laborales. Tras rechazarlo, sufrió el boicot de su carrera. En 2017, junto a Rose McGowan, se manifestó públicamente, dando impulso al movimiento #MeToo.

En 2018, Judd inició una demanda contra Weinstein por difamación y acoso, alegando que perdió oportunidades profesionales por su rechazo. Aunque un juez inicialmente desestimó la demanda por un tecnicismo legal, un tribunal de apelación la revocó en 2020, cuando Weinstein ya cumplía una condena de 23 años por violación y coacción sexual.

### Vida personal y compromiso social

Durante los años 90’s, Judd fue vinculada sentimentalmente con Michael Bolton, Matthew McConaughey y Lyle Lovett, pero su único esposo fue el piloto de carreras Dario Franchitti. La pareja se casó en 2001 en Escocia luego de un noviazgo de dos años, siendo uno de los matrimonios más sólidos y discretos en Hollywood hasta su separación en 2013.

Sobre la ausencia de hijos, Judd explicó que desde joven decidió no tenerlos biológicamente y enfocar sus recursos en ayudar a niños huérfanos o abandonados. Desde 2002, se desempeña como embajadora mundial de YouthAIDS, programa de educación y prevención del VIH/SIDA dirigido a jóvenes. Ha viajado por más de 60 países para representar a la organización y ha asumido “adopciones silenciosas” de niños a través de donaciones para educación y salud.

### Sobreviviente de violencia sexual y defensora de los derechos reproductivos

En la Cumbre Mundial sobre la Mujer de 2019, Judd reveló ser sobreviviente de una triple violación, y que en uno de los casos resultó embarazada, accediendo a un aborto legal y seguro. Advirtió sobre las implicancias legales para las víctimas en caso de que los agresores tuvieran derechos de paternidad. Reclamó fortalecer las redes de apoyo para mujeres y pidió a las mujeres confiar en sus instintos frente a situaciones de riesgo. La ley que prohibía el aborto al detectar latido fetal en Georgia fue bloqueada en 2020 por considerarse inconstitucional.

### Accidentes, tragedias familiares y regreso a la actuación

En febrero de 2021, mientras realizaba trabajo humanitario en el Congo, Judd sufrió una caída grave que le provocó múltiples fracturas en una pierna. Tras 55 horas de traslado y atención médica, inició una