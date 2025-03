La ex mandataria estuvo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y dio un contundente discurso.

Este sábado, Cristina Kirchner estuvo en el Congreso Educativo Nacional “Imaginar y transformar” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Allí, la ex mandataria dio un contundente discurso y apuntó contra Javier Milei, Manuel Adorni y los disputados que le dieron «un cheque en blanco al Presidente para hacer lo que quiera con el Fondo».

Como suele ocurrir, Cristina no se calló nada y dio un contundente discurso, haciendo referencia a todo lo que está ocurriendo en el país y no dudó en lanzar polémicas frases al gobierno de Javier Milei.

Las principales frases de Cristina Kirchner en el Congreso Educativo Nacional

. El pueblo tiene que volver organizado.

.El DNU para el acuerdo con el FMI es un cheque en blanco.

.El Decreto 70 es una reforma encubierta de la Constitución Nacional.

.No todos en Estados Unidos son como Donald Trump.

.Hay malestar con la Educación Pública.

.El planteo del Gobierno es de destrucción.

.Más que ir a ver a Elon Musk, dale computadoras a los chicos de la secundaria.

.Somos capaces de encarar la transformación que el sistema educativo requiere.

.Soy hija de la Educación Pública Enciclopedista.

.El punto de inflexión fueron los ‘90.

.Fragmentaron el Sistema de Formación Docente.

.Hay que premiar el esfuerzo del docente.

.Los pibes y las pibas son consumidores digitales. Hay que convertirlos en desarrolladores digitales.

.Tenemos que ir a una Escuela de jornada completa en serio.

.El próximo gobierno tiene que sacar a los pibes de la calle, si no se los lleva el narco.

.La Universidad y el Sistema Científico se tienen que meter en el Secundario junto a las empresas privadas.

.Hoy el sistema se exhibe como una casta

.Se dieron cuenta ahora que el problema no eran los pesos, sino los dólares

.Tenemos un Presidente que no sabe cómo se llama San Martín .