Las primeras pistas de ‘Guerreras K-Pop 2’, la esperada secuela del éxito de Netflix

Es oficial: Netflix confirmó la secuela de Las Guerreras K-Pop, la película animada original que rompió récords de visualizaciones en la plataforma de streaming desde su estreno el 20 de junio de 2025 y ganó dos Premios Oscar y un Grammy.

Si bien esta segunda parte no se estrenará hasta el 2029 y aún no hay una sinopsis oficial, la productora de cine Michelle Wong reveló que pretenden profundizar en las historias de ciertos personajes que durante la primera entrega no se ahondaron.

Durante una entrevista con The Direct, el medio especializado en noticias de entretenimiento, Wong reveló algunas pistas acerca de Las Guerreras K-Pop 2.

«Me gustaría explorar el pasado de Mira y Zoey y de dónde vienen. O incluso Derpy. Más sobre la relación entre Derpy y Sussie», expresó la productora dejando ver que, después de que la primera entrega se centrara en Rumi y sus orígenes, la secuela mostrará la historia del resto de los protagonistas.

Además, antes de la confirmación de la secuela de Las Guerreras K-Pop, la codirectora Maggie Kang explicó que los orígenes de Mira y Zoey quedaron fuera por cuestiones de ritmo y duración de la película.

Gracias a que Netflix y Sony ya trabajan en esta segunda parte, se espera que este material sea recuperado y forme parte de la producción a estrenarse en 2029.

De qué se trata Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres jóvenes estrellas del pop coreano que forman el grupo HUNTR/X. Sin embargo, guardan un secreto: son cazadoras de demonios.

Su misión es proteger a la humanidad de antiguas amenazas demoníacas. En este marco, el rey demonio resulta ser el principal antagonista de la película.

Esta producción generó gran impacto, convirtiéndose en la más vista de Netflix con cifras récord. Además, cuatro de sus canciones se posicionaron en el Top 10 del Billboard Hot 100.

Como se mencionó anteriormente, esta película se coronó con algunos galardones en esta temporada; en los Premios Oscar ganó las categorías de Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por «Golden», interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei, quienes le dan voz al grupo musical ficticio.

Por otro lado, en los Grammy el mismo tema obtuvo el reconocimiento como Mejor canción escrita para medios visuales, considerado como el himno de la película de Netflix.