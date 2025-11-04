Las muñecas sexuales de Shein son un escándalo de proporciones en Francia: lanzan una investigación y buscan expulsar a la firma del país

Shein, el gigante chino, va a abrir el miércoles en un legendario edificio parisino, el Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV), una suerte de Harrods francés. Cuando su aterrizaje ya estaba provocando la polémica y las empresas francesas se retiraban del BHV para no contaminar su prestigio, el escándalo de las muñecas sexuales que vende en su plataforma le está costando su reputación en Francia y, probablemente, su futuro.

A un día de su inauguración, el gigante asiático se arriesga a ser vetado en Francia. Está tan desesperado que ofrece entregar los nombres de los que compraron las muñecas sexuales.

Criticada por la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF) por vender muñecas sexuales de contenido pedófilo, la empresa asiática de moda rápida y barata se enfrenta a la amenaza de ser vetada en Francia.

El diario francés Le Parisien publicó una foto de una de las muñecas vendidas en la plataforma. La muñeca de la foto medía unos 80 cm de altura y sostenía un osito de peluche: una muñeca infantil utilizada para la masturbación de adultos.

El lunes por la noche, la fiscalía de París anunció que había encomendado cuatro investigaciones a la Oficina de Menores (OFMIN). Estas investigaciones se refieren a la «difusión de contenido violento, pornográfico o degradante accesible a menores», a través de cuatro sitios web.

La legislación para prohibirla

Shein afirma haber retirado «inmediatamente» estos productos repugnantes de su plataforma. Sin embargo, el caso, que se encuentra en los tribunales, se desarrolla en un contexto muy delicado. Ante la gravedad de los delitos —castigados con hasta siete años de prisión y una multa de $100.000 euros— Roland Lescure, ministro de Economía y Finanzas de Francia, actuó con rapidez y decisión.

Esto cobra especial relevancia dado que la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF) también ha presentado una denuncia ante los tribunales por la venta de muñecas similares en AliExpress.

Un enorme imágen de Donald Tang, CEO de Shein, y de Frederic Merlin, presidente de SGM Group, en la fachada de BHV. Foto: Reuters

«Si este comportamiento se repite, estaremos en nuestro derecho, y lo solicitaré, de prohibir a Shein operar en el mercado francés», advirtió el ministro de Economía. «Estos artículos horribles son ilegales», anunció.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (Bercy), la ley estipula que el Estado puede obligar a una plataforma a eliminar contenido prohibido, en un plazo de 24 horas, específicamente contenido relacionado con actos ilegales, narcotráfico y pornografía infantil.

Si el contenido no se elimina o se repite, el Estado puede contactar a los proveedores de servicios de internet y a los motores de búsqueda para solicitar que bloqueen y eliminen de sus resultados los sitios web infractores. Además, en ausencia de medidas de filtrado efectivas para proteger a los menores, la ley prevé penas de hasta tres años de prisión y una multa de $75.000 €$.

Esta advertencia del ministro seguramente avivará los argumentos de quienes llevan meses pidiendo abiertamente la prohibición del sitio Shein en Francia. Las primeras son las federaciones comerciales, que ven a Shein como una amenaza para el futuro del comercio francés.

«¡Cierren Shein inmediatamente!», declaró rápidamente la Federación Francesa de Comercio Minorista. El 80 por ciento de los franceses apoya la expulsión de Shein de Francia.

La estrategia de Shein

Pero para Shein, la situación es más compleja. La exclusión de la lista solo puede producirse si la plataformaa no responde a las órdenes de las autoridades nacionales. Sin embargo, Shein —al igual que Temu— responde siempre y se esfuerza constantemente por cumplir con la normativa.

El logo de Shein en un smart phone. Foto: Reuters

Además, la web en cuestión debe ser considerada distribuidora, lo cual ocurre con Wish. Pero no necesariamente con Temu o Shein.

Atrapada en la tormenta con este nuevo escándalo, es poco probable que Shein cambie su estrategia: demostrar su buena fe y cooperar plenamente con las autoridades francesas.

«Este tipo de contenido es completamente inaceptable y va en contra de todos los valores que defendemos», insiste Quentin Ruffat, portavoz de Shein. «Estamos tomando medidas correctivas inmediatas y reforzando nuestros sistemas internos para evitar que se repita una situación así».

Este lunes, la plataforma también declaró, en un comunicado de prensa, que había eliminado todos los anuncios e imágenes relacionados con «muñecas sexuales» y que había retirado temporalmente su categoría de «productos para adultos».

Para el gigante asiático, el reto también consistirá en distinguir entre los productos vendidos por terceros en su plataforma, sobre los que se está llevando a cabo una investigación interna; y, por otro lado, la ropa.

Shein entregará los nombres de compradores

Shein cooperará con la investigación francesa sobre la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil.

Carteles anticipan la inauguración de la tienda de Shein este miércoles. Foto: Reuters

«Cooperaremos plenamente con las autoridades judiciales», declaró Quentin Ruffat, portavoz de Shein en Francia, añadiendo que la empresa está dispuesta a compartir los nombres de quienes compraron dichas muñecas.

«Seremos totalmente transparentes con las autoridades. Si nos lo piden, lo haremos», afirmó.

En un comunicado, la empresa anunció la «prohibición total de los productos tipo muñeca sexual» y la eliminación de todos los anuncios e imágenes relacionados con ellos. Un portavoz informó que la prohibición se aplica a nivel mundial.

El director ejecutivo de Shein, Donald Tang, declaró: «Estas publicaciones provienen de proveedores externos, pero asumo la responsabilidad personal». Él será quien deberá dar explicaciones a los diputados franceses también.

Shein afirmó que estaba creando un equipo especializado para garantizar la integridad del contenido en la plataforma de venta.

El dueño de BHV

Frédéric Merlin, director de la empresa propietaria de BHV, declaró que la venta de muñecas con apariencia infantil era “inaceptable”. Pero el lunes defendió su decisión de permitir la entrada de Shein en los grandes almacenes.

El log de Shein viste la tienda Le BHV Marais, en París. Foto: Reuters

«Solo se venderán en tienda prendas y artículos diseñados directamente por Shein para BHV», afirmó.

Shein, empresa con sede en Singapur y fundada en China, ha sido objeto de críticas por las condiciones laborales en sus fábricas y el impacto ambiental de su modelo de negocio de moda ultrarápida.

Francia ya ha multado a Shein tres veces en 2025 por un total de 191 millones de euros ($220 millones de dólares). Estas sanciones se impusieron por incumplir la legislación sobre cookies en línea, publicidad engañosa, información fraudulenta y no declarar la presencia de microfibras de plástico en sus productos.

Imágenes perturbadoras

Muñecas con apariencia infantil y ropa hipersexualizada se venden impunemente en estas plataformas chinas. Esta tendencia ha reavivado el debate sobre las lagunas legales en el marco jurídico francés.

Las imágenes son particularmente perturbadoras y accesibles con tan solo unos clics. Aquí, una muñeca sexual, un «juguete para la masturbación masculina», descrita como poseedora de un «cuerpo erótico», con una «vagina real» y un «ano», se vende por 186,94 euros. Allí, otra muñeca «realista», también presentada como un objeto para la «masturbación», está disponible por la módica suma de euros 80,99.

Si bien no son tan explícitos, algunos productos son, cuanto menos, sugerentes, como los vestiditos y las minifaldas, que visten niñas maquilladas que aparentan apenas 10 años.

En Shein, pero también en Temu, AliExpress y Wish, se venden libremente miles de productos con connotaciones pornográficas o incluso pedopornográficas, apenas disimulados tras una verificación de edad inexistente o lamentablemente inadecuada.

Si bien la venta de estos artículos sexualmente explícitos no está prohibida, la situación es muy diferente cuando se trata de reproducciones de modelos infantiles. De esto precisamente se acusa a Shein y AliExpress. Con detalles reveladores, como el cuerpo de la niña sin curvas ni pechos, o el de la otra sosteniendo un osito de peluche.

«Es pornografía infantil”

La Alta Comisionada para la Infancia, Sarah El-Haïry, afirma que estas muñecas «son objetos de pedodelincuencia».

«El mero hecho de que se parezcan a niñas ya es significativo», continuó, convencida de que la compra deliberada de estas muñecas «satisface una fantasía» en hombres que han elegido «voluntariamente» objetos con apariencia de niñas pequeñas. Advierte que esto conlleva el riesgo de que luego «actúen» con menores reales, y que esto sucede «con mucha más frecuencia de la que creemos».

La Alta Comisionada es muy clara: en su opinión, comprar y poseer muñecas inflables es tan grave como poseer y distribuir pornografía infantil.

De hecho, la ley es la misma al respecto. Todas remiten al artículo 227-23 del Código Penal, que establece que «el acto de grabar, transmitir o difundir la imagen o semejanza de un menor cuando dicha imagen o semejanza sea pornográfica se castiga con cinco años de prisión y una multa de $75.000 €$».

«La posesión de pornografía infantil, ya sea en formato de video o en forma de muñecos, está terminantemente prohibida por la ley francesa», insiste Sarah El-Haïry, añadiendo que la distribución de estas imágenes a través de plataformas de venta en línea o cualquier otro canal se castiga con hasta siete años de prisión y una multa de 100.000 euros.