Las luces que entusiasman a Luis Caputo, las dudas y los demonios que sobrevuelan en la Casa Rosada

Un clima de optimismo y esperanza comienza a germinar en los despachos de la Casa Rosada, tras meses de tormentas internas y un liderazgo errático de Javier Milei, que oscila entre la euforia y la ira descontrolada, pasando de discusiones económicas a insultos y agitación. Los ministros desean creer que lo peor ya quedó atrás y que pronto se podrán disfrutar las ventajas del modelo libertario, aunque reconocen que esta esperanza ya se manifestó antes.

El entusiasmo se basa en la mejora de algunos indicadores macroeconómicos que elevan el ánimo financiero y en la visión positiva de ciertos sectores del círculo político y empresarial. Sin embargo, la realidad cotidiana es más compleja y desfavorable para algunos sectores, como la industria, que enfrenta suspensiones y despidos, así como para millones de argentinos que se endeudan para llegar a fin de mes.

El riesgo país disminuyó un 13% en mayo, ubicándose en 493 puntos básicos, mientras el dólar se mantiene estable en $1.430. El Banco Central aceleró la compra de reservas, concluyendo el mes con un saldo positivo de 2.596 millones de dólares, lo que eleva las adquisiciones netas a 9.747 millones en lo que va del año, quedando cerca de la meta de 10.000 millones que exige el FMI para 2026. Las acciones argentinas en la Bolsa de Estados Unidos cerraron mayo en alza, y en la Casa Rosada aseguran que el círculo de confianza se completará cuando se conozcan los datos de inflación de mayo, que podrían situarse entre 2% y 2,5%, por debajo del 2,6% de abril, que ya había disminuido respecto al 3,4% de marzo.

Pese a estas señales positivas, la población en general sigue sufriendo el enfriamiento del consumo masivo y el retraso salarial. Un informe de la consultora Aresco, presentado al propio Milei, revela que tres de cada cuatro argentinos no tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos mensuales y que seis de cada diez deben endeudarse para consumo básico o refinanciar tarjetas de crédito, una tendencia que se ha profundizado en los últimos meses. En respuesta, el Gobierno anunció créditos a 72 meses y hasta 100 millones de pesos a través del Banco Nación para quienes tengan deudas en otros bancos o fintechs.

Los salarios, por su parte, muestran importantes pérdidas: entre marzo de 2023 y marzo de 2026, los del sector público disminuyeron casi un 23% en términos reales y los del sector privado un 7%, retrocesos superiores a los de los gobiernos anteriores. La informalidad laboral crece y ya alcanza a casi 9 millones de trabajadores en negro.

En contraste, la pobreza ha disminuido, un dato celebrado en el Gobierno. Sin embargo, se generó controversia cuando Milei afirmó que el Ministerio de Capital Humano había sacado a 14 millones de argentinos de la pobreza, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de 12 millones. Esta diferencia de dos millones, que representan personas con necesidades básicas insatisfechas, generó dudas, puesto que ambos hicieron sus declaraciones el mismo día y ante la misma audiencia, el Latam Economic Forum.

El consumo es otro tema cargado de incertidumbre. El Gobierno sostiene que hubo un repunte en mayo, pero no existen datos concretos. En abril, se registró una caída interanual del 3,8% y un retroceso acumulado del 3,3% en el primer cuatrimestre. Además, la construcción, el patentamiento de autos y los despachos de cemento también mostraron indicadores negativos, al igual que la recaudación estatal. Desde el Ministerio de Economía aseguran que todo avanza según lo previsto y que el despegue económico será notable, mensaje que Caputo transmite a sus interlocutores.

No obstante, persisten tensiones internas. Un integrante del Gabinete confiesa que, aunque lograron ordenar la macroeconomía, «los demonios los tenemos adentro o por lo menos más adentro que afuera», en alusión a las rivalidades internas, en particular entre Karina y Santiago Caputo.

Esta semana en la Casa Rosada intentaron minimizar esas tensiones. En una reunión de ministros, Karina Milei se burló de las versiones sobre su enfrentamiento con Patricia Bullrich, diciendo: «Nosotras estamos peleadas, ¿no?». La secretaria general de la Presidencia rememoró frases similares dirigidas anteriormente a Santiago Caputo, con quien ahora ni se hablan. Karina y Bullrich también mantienen fuertes diferencias respecto a la situación judicial de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien enfrenta serias investigaciones por enriquecimiento ilícito y aún no presentó su declaración jurada, pese a haber anunciado lo contrario Milei. Han pasado 25 días y el documento sigue sin aparecer, generando sospechas sobre la veracidad de las declaraciones oficiales.

Quienes defienden a Adorni anticipan que, cuando presente la declaración, se desatará una fuerte crítica mediática. Su equipo está en crisis, con temor a que algún funcionario renuncie y lo deje solo en la gestión. Adorni insiste en que nadie debe abandonar su cargo, pero su protagonismo se ve afectado por estos conflictos. En muchos despachos se admiten, en voz baja, que «estamos sin conducción» debido al temor hacia Karina, cuyo poder sobre Adorni es evidente.

La Justicia podría citar a Adorni a indagatoria en breve, lo que la oposición espera como una oportunidad para mostrar a un funcionario mileísta enfrentando el escrutinio judicial. Los investigadores disponen aún de pruebas reservadas y podrían sorprender con nuevos hallazgos sobre sus propiedades. Además, se teme que la Justicia indague las