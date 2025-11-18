Las inquietantes búsquedas de Google que hunden a Marius Borg, el hijo de la princesa de Noruega: qué encontraron los investigadores en su historial

A cuatro meses del que ya es considerado el juicio del año en Noruega, el caso que tiene como protagonista a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, suma un nuevo capítulo que vuelve a colocarlo en el centro de la escena pública.

El joven de 28 años, acusado de 32 cargos que incluyen violación, agresión sexual y violencia, enfrentará al Tribunal de Distrito de Oslo el próximo 3 de febrero. Mientras la fecha se acerca, nuevas revelaciones sobre su historial en internet comprometen aún más su situación judicial.

Desde que se conoció la causa en su contra, el nombre del hijo de la princesa heredera no dejó de aparecer en los principales titulares locales. Ahora, la historia acumula un nuevo dato luego de que se dieran a conocer las búsquedas que Marius realizó desde el celular que la policía le había confiscado.

El historial, al que excedió el medio Aftenposten, revela que Borg buscó la diferencia entre términos como “agresión”, “abuso” y “violación”, justo después de que su imagen estuviese en el ojo público, durante su detención en agosto de 2024.

Estos datos provienen de un informe del Servicio Nacional de Investigación Criminal que, según la fiscalía, son cruciales para el proceso judicial.

Al respecto, su abogada evitó pronunciarse sobre el hallazgo porque considera, de acuerdo a lo que declaró al periódico Nettavisen, que son asuntos «que se tratarán en el próximo juicio principal. Eso equivaldría a una audiencia preliminar».

El joven buscó buscó la diferencia entre términos como “agresión”, “abuso” y “violación” desde su celular. Foto: AP

Una semana negativa para Marius Borg

Este episodio llega después de otro revés judicial para Marius, luego de que la justicia noruega rechazara su intento de frenar la publicación de «Rayas blancas, ovejas negras», una biografía no autorizada que expone episodios controvertidos de su vida.

El Tribunal de Distrito de Oslo determinó que el libro no será retirado de circulación pese a que él sostiene que incluye afirmaciones falsas, entre ellas, la acusación de que vendió cocaína en 2023.

La jueza consideró que la obra tiene interés público y que la libertad de expresión debe prevalecer. Además, el joven fue condenado a pagar las costas del proceso y una indemnización superior a 46.000 euros, aunque su defensa no descarta apelar.

¿Cuál es la causa que enfrenta Marius Borg?

Con más causas que años, los cargos contra Marius Borg son múltiples y muy graves. Se le imputan 32 delitos en total, entre ellos cuatro violaciones, según la acusación presentada por el fiscal del Estado Sturla Henriksbo.

De acuerdo con la investigación, las violaciones habrían ocurrido entre 2018 y 2024, varias de ellas mientras las supuestas víctimas dormían.

Además, la acusación no se limita al abuso sexual, sino que también se le inculpan delitos de violencia doméstica, amenazas de muerte, filmación no consentida de mujeres y violación de órdenes de alejamiento.

La defensa niega la mayoría de las acusaciones más graves. Según su abogado, Hoiby presentará su versión de los hechos durante el juicio, y rechaza especialmente los cargos relacionados con abuso sexual.

De ser declarado culpable de los delitos más graves, podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión, según fuentes judiciales.

Este caso fue descrito por varios medios noruegos como uno de los más extensos y sensibles en la historia reciente de la Corona, no solo por la naturaleza de los cargos, sino por el hecho de que involucra a un miembro del entorno real.