Las Garcitas: recuperaron una camioneta robada que estaba oculta en un monte

La Toyota Hilux fue hallada por efectivos de la Sección Rural Alcalá durante un operativo de rastrillaje.

Un hombre de 61 años, dedicado a la compra y venta de automóviles, denunció este jueves la sustracción de su camioneta Toyota Hilux blanca, sustraída de su domicilio en Las Garcitas.

Tras la denuncia, la comisaría local emitió un alerta a las unidades de la zona. Horas más tarde, alrededor de las 16:45, agentes rurales de la Sección Alcalá desplegaron un operativo por distintos caminos vecinales y parajes.

En ese marco, hallaron el vehículo en un monte, oculto entre pastizales y arbustos. Posteriormente, realizaron el acta de secuestro y trasladaron la camioneta hasta la unidad policial.

Ahora, se aguarda la presentación de la documentación correspondiente por parte del propietario para formalizar la restitución del rodado.