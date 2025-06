Las Garcitas: denuncian a un hombre por golpear brutalmente a su perro y exigen respuestas

25 de junio de 2025 Lectores: 29

Vecinos de Las Garcitas denunciaron un grave caso de maltrato animal contra un perro que es víctima de agresiones físicas constantes por parte de su dueño. El hecho fue reportado el pasado 18 de junio y, pese a la intervención policial, la Justicia aún no tomó medidas concretas, lo que generó malestar en proteccionistas y en la comunidad.

“Chicotazos y palazos”: el relato de los vecinos

La denuncia fue presentada por la proteccionista María Aguirre, quien indicó que el perro es sometido desde hace más de un año a golpes con palos y látigos, además de abandono. Según el testimonio de vecinos, hay videos y registros de los lamentos del animal, pero muchos testigos temen involucrarse por miedo a represalias.

“El maltrato no es solo no darles de comer. Este perro sufre maltrato físico y psicológico. Tenemos pruebas, pero la Justicia no responde”, expresó Aguirre.

Un operativo que dejó más dudas que respuestas

Cinco días después de la denuncia, agentes policiales y una veterinaria acudieron al domicilio, pero no ingresaron ni revisaron al animal. “Solo lo miraron desde afuera del tejido porque el dueño no estaba. Si había orden de allanamiento, ¿por qué no entraron o esperaron?”, cuestionó la denunciante.

Silencio judicial y reclamo desesperado

El caso fue derivado a la Fiscalía Rural Ambiental de San Martín, que cuenta con veterinarios especializados y es la responsable de intervenir en este tipo de hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ninguna acción concreta contra el propietario ni en resguardo del animal.

“Lo único que pedimos es que quienes tienen que hacer su trabajo, lo hagan. Porque esto ya es desesperante”, concluyó Aguirre, visiblemente indignada por la falta de respuestas oficiales.