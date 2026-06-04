Las empresas tecnológicas buscan talento más allá de LinkedIn: cuál es la inesperada red social que gana terreno

La acelerada transformación digital impulsada por la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la computación en la nube ha puesto en evidencia un problema crítico en el mercado laboral: la demanda de especialistas tecnológicos supera con creces la oferta disponible. Este escenario ha provocado un cambio de paradigma en la búsqueda de talento IT, que ya no se limita exclusivamente a LinkedIn como plataforma principal.

La escasez creciente de profesionales en tecnología lleva a las empresas a explorar canales poco convencionales, como TikTok, Instagram, comunidades online, foros especializados e incluso programas internos de referidos, para captar candidatos. Este fenómeno refleja una transformación profunda en los hábitos de las nuevas generaciones y en la manera en que los especialistas construyen su identidad profesional en internet.

Según el CIO Report 2026 de Logicalis, el 32% de las organizaciones planea incorporar redes sociales y comunidades digitales a sus estrategias de reclutamiento, lo que confirma que LinkedIn por sí solo ya no es suficiente para cubrir posiciones críticas.

Un informe de la consultora StackForce reveló que el 76% de los empleadores enfrentó dificultades para encontrar talento tecnológico calificado a comienzos de 2026. Además, el estudio indica que el 24% considera incorporar ex hackers con ética reformada para fortalecer sus equipos de seguridad informática.

Silvina Merdesa, HR Leader para Argentina, Uruguay y Paraguay de Logicalis, explica que el mercado amplió el concepto tradicional del perfil tecnológico, aumentando la demanda de especialistas en ciberseguridad, nube, análisis de datos e infraestructura. Asimismo, destaca que ya no bastan las habilidades técnicas, sino que se valoran el aprendizaje continuo, la adaptabilidad y una visión orientada al negocio y la estrategia de la empresa.

Muchos de los profesionales más buscados ya están empleados, reciben propuestas regularmente y no recurren diariamente a LinkedIn para buscar oportunidades. En cambio, están activos en comunidades digitales, generan contenido, comentan tendencias tecnológicas y presentan proyectos personales en diversas plataformas. “LinkedIn sigue siendo clave, pero hoy el talento no está concentrado en un solo canal y a menudo ni siquiera está buscando empleo”, señala Merdesa.

Por esta razón, las empresas adoptan estrategias más activas y experimentales, saliendo a buscar el talento donde realmente se encuentra. En este contexto, TikTok emerge como una plataforma útil para identificar nuevos perfiles, detectar intereses, reconocer especialistas que publican contenido técnico y observar cómo interactúan dentro de las comunidades digitales.

El avance de TikTok en el ámbito laboral evidencia también una transformación cultural. Las nuevas generaciones consumen contenido de forma diferente y valoran conocer la cultura y los proyectos de una empresa antes de postularse. “El reclutamiento es ahora mucho más experimental y omnicanal que en tiempos anteriores”, explica Merdesa. Los candidatos recurren a videos, testimonios y publicaciones en redes sociales para evaluar cómo es trabajar en una compañía, mientras las empresas intentan mostrar su cultura organizacional en formatos más auténticos y cercanos.

La competencia por el talento tecnológico ha modificado las prioridades de los profesionales. Si bien el salario sigue siendo importante, dejó de ser el único factor decisivo. “Hoy la flexibilidad es un requisito indispensable”, afirma la ejecutiva. Los esquemas híbridos y remotos, consolidándose tras la pandemia, cambiaron para siempre las expectativas laborales. En consecuencia, las empresas que intentan retornar a la presencialidad total enfrentan mayores dificultades para atraer talento especializado.

Los candidatos suelen indagar primero sobre la modalidad de trabajo antes de avanzar en una entrevista. “Las nuevas generaciones priorizan la calidad de vida y no dudan en rechazar una oferta si la modalidad híbrida no se cumple”, sostiene Merdesa.

Además, factores como las oportunidades de crecimiento profesional, la capacitación continua y el liderazgo son cada vez más valorados. “El talento no espera: necesita comprender los pasos a seguir y cómo avanzar”, subraya. La posibilidad de acceder a capacitaciones, certificaciones y programas de reconversión interna es hoy fundamental para la retención del personal.

Las empresas también lo entienden. Según el CIO Report 2026 de Logicalis, el 42% de las organizaciones evalúa incorporar candidatos sin experiencia previa en ciberseguridad para formarlos internamente, con el objetivo de ampliar la base de profesionales disponibles en un mercado que no satisface la demanda.

En este nuevo escenario, muchos profesionales ya no abandonan sus empleos únicamente por cuestiones salariales. “La relación con el líder directo se volvió un factor decisivo. Muchas personas dejan liderazgos incompatibles, no empresas”, explica Merdesa.

Por ello, las organizaciones invierten cada vez más en capacitación para mandos medios y en programas de liderazgo. También destacan que el feedback constante, la comunicación transparente y la cercanía son atributos especialmente valorados por las generaciones más jóvenes.