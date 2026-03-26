Las dudas de Scaloni antes del Mundial: cinco puestos vacantes en la lista de la Selección argentina

A poco más de dos meses para el cierre definitivo de la lista, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, enfrenta una de las decisiones más importantes de cara al Mundial 2026: definir los 26 futbolistas que defenderán el título en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.



El calendario ya está marcado. El cuerpo técnico deberá presentar una lista preliminar de 55 jugadores antes del 11 de mayo, mientras que el 30 de ese mismo mes será la fecha límite para entregar la nómina definitiva. Según el análisis interno, hay una base consolidada de 21 futbolistas que tienen prácticamente asegurado su lugar, por lo que restan definir cinco posiciones clave.

Entre los nombres que ya aparecen como fijos figuran referentes como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, entre otros jugadores que fueron parte del ciclo campeón del mundo y que mantienen un rendimiento sostenido.

Sin embargo, el verdadero foco está puesto en los cinco lugares restantes, donde la competencia está abierta y el rendimiento en los próximos meses será determinante.

Uno de los puestos a resolver es el lateral izquierdo suplente. Nicolás Tagliafico aparece como titular indiscutido, pero su reemplazo aún no está definido. Marcos Acuña vuelve a estar en consideración, aunque sus problemas físicos generan dudas. En ese contexto, también aparecen alternativas como Gabriel Rojas y Valentín Barco, este último con la ventaja de su versatilidad para desempeñarse en más de una posición.

En la defensa central, el cuerpo técnico busca completar la rotación detrás de los habituales titulares. Marcos Senesi y Leonardo Balerdi son los principales candidatos, mientras que la inclusión de Tomás Palacios aparece como una apuesta a futuro que todavía está en evaluación.

El mediocampo es otro sector con varias incógnitas. Nuevamente, Valentín Barco surge como una opción fuerte, acompañado por jugadores como Máximo Perrone y Aníbal Moreno. En un rol más ofensivo, nombres como Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni buscan meterse en la consideración final, dependiendo de su continuidad y rendimiento en sus clubes.

Por último, en la delantera, la disputa se centra en un lugar para completar el ataque. José López, con buen presente en Brasil, aparece como una opción firme, aunque también crece la figura de Joaquín Panichelli, quien atraviesa un gran momento en el fútbol europeo y pelea por dar el salto a la selección mayor.

Con una base sólida ya definida, el desafío de Scaloni pasa ahora por elegir a los futbolistas que completarán el plantel. La decisión no solo dependerá del nivel individual, sino también del equilibrio del equipo y de la versatilidad de cada jugador, factores clave en torneos de máxima exigencia como un Mundial.

La cuenta regresiva ya empezó y cada convocatoria, cada partido y cada rendimiento pueden ser determinantes en la definición final.