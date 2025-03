Las cuatro medidas que podés tomar ya mismo para proteger el celular y mantenerlo libre de hackeos

Tu smartphone almacena información valiosa para los ciberdelincuentes. Un simple descuido podría abrir la puerta a ataques.

Las 4 medidas que podés tomar ya mismo para proteger el celular y mantenerlo libre de hackeos.

Los dispositivos móviles ya son el centro del universo digital. Con ellos realizamos desde transacciones bancarias hasta compras y pagos, mantenemos conversaciones privadas, enviamos archivos sensibles y accedemos a las redes sociales.

Así, el celular almacena información valiosa que resulta altamente atractiva para los ciberdelincuentes. Un simple descuido podría abrir la puerta a ataques como el robo de identidad, el robo de contraseñas y credenciales o incluso el control remoto del dispositivo sin que lo notemos.

Por esos motivos, es fundamental adoptar hábitos que refuercen la protección de los dispositivos y poner en práctica una serie de medidas de ciberseguridad, simples y efectivas, que reducirán el riesgo de hackeos y mantendrán su celular lejos de los ciberdelincuentes.

Estas son las cuatro medidas de ciberseguridad que solo te llevarán 4 minutos ponerlas en práctica

1. Creá contraseñas seguras y usá un gestor de claves

Uno de los errores más comunes es usar contraseñas fáciles de adivinar o repetirlas en distintas plataformas. Optá por combinaciones seguras, que incluyan mayúsculas, números y caracteres especiales. Para mayor seguridad, usá un gestor de contraseñas que genere y almacene claves robustas sin que tengas que recordarlas manualmente. Y no te olvides de cambiarlas de manera periódica.

2. Descargá aplicaciones solo de fuentes oficiales

Las apps pueden ser una vía de entrada para los hackers si son fuentes desconocidas. Evitá descargar aplicaciones de sitios no oficiales y usá siempre tiendas seguras como Google Play o App Store, que cuentan con filtros para detectar software malicioso. Además, revisá los permisos que solicitan las apps y evitá aquellas que pidan acceso innecesario a tu información.

3. Mantené actualizado tu sistema y aplicaciones

Las actualizaciones no solo mejoran el rendimiento del dispositivo, sino que también corrigen vulnerabilidades de seguridad. Configurá tu celular para que instale automáticamente las últimas versiones del sistema operativo y las apps. De esta manera, te asegurás de contar con los parches de seguridad más recientes que bloquean posibles ataques.

4. Desactivá el WiFi y Bluetooth cuando no los uses

Las conexiones abiertas representan un riesgo si no se gestionan adecuadamente. Desactivá el WiFi y el Bluetooth cuando no los necesites para evitar accesos no autorizados al dispositivo. También evitá conectarte a redes públicas sin protección o usá una VPN para cifrar tu conexión y proteger tus datos de posibles ataques.