Las claves de Margarita 2: por qué la segunda temporada de la serie de Cris Morena no se instaló en el boca a boca

El fenómeno de *Margarita* ya no genera el mismo impacto. Cuando la serie creada por Cris Morena estrenó su primera temporada, el regreso de la reconocida productora a la ficción juvenil tras una década suscitó un entusiasmo inmediato, cargado de expectativa, nostalgia y curiosidad. Se trataba, además, de un spin-off de un éxito de la magnitud de *Floricienta*.

Sin embargo, algo cambió en esta segunda entrega. Aunque conserva una base fiel de seguidores, el fenómeno dejó de posicionarse en el centro del debate popular.

La nueva temporada de *Margarita*, emitida por HBO Max, retoma la historia con una narrativa más ambiciosa. Margarita, interpretada por Mora Bianchi, y Federico, encarnado por Franco Yan, emprenden la búsqueda de su hermano Andrés para recuperar una identidad que les fue arrebatada. En paralelo, deben escapar de Delfina —personaje de Isabel Macedo—, quien está decidida a quedarse con toda la herencia familiar. A la vez, la trama suma conspiraciones, tensiones políticas y secretos cada vez más oscuros.

Uno de los primeros elementos clave para entender por qué la serie ya no genera el mismo entusiasmo en el boca a boca es el cambio de tono. En la primera temporada, el atractivo principal residía en el reencuentro emocional con el universo de *Floricienta*, que ofrecía una estética cargada de nostalgia y una sensación de familiaridad para la audiencia. En esta ocasión, la ficción ha comenzado a construir su propio camino y se aleja del tono de cuento de hadas inicial.

Con el desarrollo de los personajes, *Margarita* dejó atrás las “haditas”, los bailes luminosos y el espíritu inocente para acercarse más al universo de *Casi Ángeles*. La trama se volvió más oscura y compleja, con identidades cruzadas, secuestros, intentos de asesinato y conflictos entre países ficticios. Aunque el sello melodramático de Cris Morena sigue intacto, este giro narrativo, si bien atrapante para el fandom más comprometido, posiblemente haya provocado una pérdida de interés en parte del público ocasional.

Asimismo, el contexto se modificó. El estreno de la primera temporada fue un acontecimiento en sí mismo, dado que Cris Morena regresaba tras diez años sin ficción juvenil propia desde el final de *Aliados*, generando una sensación de evento colectivo. En cambio, ahora la novedad desapareció: la serie dejó de ser “el regreso” para transformarse simplemente en una continuación.

Esto no implica un fracaso. Los clubes de fans siguen muy activos en redes sociales y cada lunes, día en que HBO Max libera cinco nuevos episodios, surgen teorías, compilados y debates entre seguidores. Sin embargo, el fenómeno parece haberse encapsulado y la serie ya no domina las conversaciones ni se escucha mencionar con la misma frecuencia que en su primera entrega.

Las primeras semanas en la plataforma transcurrieron relativamente desapercibidas fuera del núcleo duro de espectadores. Tampoco ayudó la ausencia, aún no confirmada por Telefe, de una emisión en televisión abierta, que en la primera temporada amplió considerablemente el alcance.

A pesar de ello, los números acompañan: *Margarita 2* se mantiene como la segunda serie más vista en Argentina dentro de HBO Max, solo detrás de la tercera temporada de *Euphoria*, otra ficción que también ha perdido parte del impacto inicial.

Con veinte episodios ya disponibles y una tercera temporada grabada en simultáneo con la segunda, aún hay margen para que la historia recupere su crecimiento. La pregunta es si podrá volver a convertirse en un fenómeno de alcance masivo o si quedará definitivamente como un fenómeno sólido pero de nicho.