Las Breñas: una adolescente apuñaló a otra a la salida de la escuela

Un grave episodio de violencia entre menores conmocionó la tarde del lunes en Las Breñas. Alrededor de las 18:30, una estudiante de 14 años fue atacada con un objeto cortante por otra adolescente de la misma edad en la esquina de Urquiza y España, a metros de la Escuela N° 99 Mario Nestoroff.

Según testigos, la agresora aguardaba a la víctima en la vía pública y la atacó en reiteradas oportunidades hasta que un vecino intervino para separarlas. La estudiante herida fue trasladada al hospital 9 de Julio, acompañada por su madre y la directora de la institución, María José Honcharuk.

El diagnóstico médico indicó “lesiones puntiformes múltiples, con bordes redondeados, en la región escapular y cuero cabelludo, de carácter leve”. La investigación del hecho quedó en manos de la justicia, que deberá determinar responsabilidades y medidas a seguir.