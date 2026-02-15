Las billeteras virtuales, los bancos y la tensión entre dos ministros

Más allá de las posiciones encontradas, el mercado suele interpretar estos avances como una señal de gobernabilidad y continuidad en el rumbo económico, un factor clave para sostener la confianza, al menos en el plano financiero.

“Los bonos en dólares reaccionaron positivamente ante la mayor acumulación de reservas y hoy rinden entre 6% y 9,5%, niveles que vuelven a abrir la puerta al financiamiento externo si el Ejecutivo lo considerara necesario”, dice Miguel Sulichin, CEO de la gestora de inversiones Advice Wealth Management.

“En pesos, la última licitación mostró fuerte demanda por instrumentos a tasa fija, incluso por debajo de la inflación reciente, lo que sugiere que los inversores siguen apostando a una desaceleración de los precios. Con dólar en baja, reservas en alza y reformas en marcha, el desafío será sostener este equilibrio sin afectar la competitividad ni la recuperación de la actividad”, afirma.

Está claro que el mercado fue una muestra de la primera reacción luego de la media sanción de la Ley.

Pero antes del debate en el Congreso se dieron otras discusiones en el plano económico que concentraron la atención del sector financiero.

La primera batalla se dio entre las fintech, lideradas por Mercado Libre, y los bancos. El resultado de la pelea fue a favor de los bancos, ya que la reforma laboral no permitirá pagar salarios en billeteras virtuales. Hay otro ganador de la misma contienda: el ministro de Economía, Luis Caputo, que logró doblegar la posición que tenía el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defensor de los pagos salariales a través de billeteras.

En Economía argumentan que si se permitía el pago de salarios a través de las fintech, se le quitaba la capacidad de dar créditos a los bancos. Para los bancos, una parte del dinero que manejan tiene que estar disponible y otra parte es prestable. Las billeteras, en cambio, tienen que tener el 100% del dinero líquido.

En las fintech responden que ya hoy la gente cobra el salario y lo pasa de forma automática a una billetera virtual que le otorga un rendimiento al usuario. «Esa es la realidad», afirman desde una de las principales jugadoras del mercado.

Reunión con las ALyC

El equipo económico y los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), antes conocidos como brokers o directamente corredores de bolsa, mantuvieron una reunión casi sorpresiva en la semana.

Si bien existió una suerte de pacto de silencio entre los participantes a la hora de dar detalles de lo acontecido, las ALyC quedaron entusiasmadas con la posibilidad de captar una parte importante del dinero en moneda dura que los argentinos guardan en el colchón. Con los dólares del colchón en el sistema, la rueda puede comenzar a girar más rápido. En las ALyC sostienen que hoy hay pymes que prestan servicios en inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que no pueden acceder a créditos del sistema financiero y que sí podrían acceder a financiamiento vía ALyC.

Antes de la reunión entre el equipo económico y las casas de bolsa, el Gobierno había reglamentado el Régimen Penal Tributario y del Procedimiento Tributario, conocido como “inocencia fiscal”, que busca incentivar el uso de los “dólares del colchón“.

“La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, expresó el comunicado de ARCA.

Entre los principales puntos de la modificación se destaca que el umbral de evasión simple se eleva de 1,5 millones a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada de 15 millones a 1.000 millones de pesos. Por otro lado, se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. Esto implica que quienes se inscriban al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029.

A esto se suma que evadir ya no va a ser un delito penal: quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal.

Es por eso que las ALyC creen que, gracias a los incentivos que está brindando el Gobierno, gran parte del dinero fuera del sistema terminará ingresando al circuito formal. No es sólo una posición de las ALyC, también los bancos consideran que, gracias a la ley, el dinero ahorrado dentro de un rango de US$ 20.000 a US$ 100.000, y que hoy está “en el colchón”, volverá a estar en blanco.

Los analistas consideran imperioso que la economía comience a recuperarse y para eso el crédito es más que importante, aunque, si sucede, demandará más dólares, situación que puede llevar a una tensión mayor con la inflación.