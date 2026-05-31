Lanzan una misión de alto riesgo para hallar a los dos desaparecidos en la cueva de Laos: «La esperanza es localizarlos hoy»

Los equipos de rescate, que incluyen buceadores extranjeros, iniciaron este domingo una operación de alto riesgo para localizar a los dos últimos hombres desaparecidos en una cueva de Laos.

“La esperanza es que la misión de hoy encuentre a las dos víctimas restantes”, aseguró un grupo de rescatistas laosianos a través de redes sociales.

Cinco hombres fueron encontrados con vida el miércoles en un estrecho conducto ubicado a unos 300 metros de la entrada de la cueva, situada en una zona montañosa y aislada de la provincia de Xaysomboun.

Estos formaban parte de un grupo de siete personas que quedaron atrapadas hace casi dos semanas debido a inundaciones repentinas mientras buscaban oro, según medios estatales.

El primer rescatado fue extraído el viernes por los buceadores, mientras que los otros cuatro salieron por sus propios medios el sábado. Durante los días previos, los equipos les suministraron alimentos y medicinas, además de bombear agua para facilitar la operación.

Los cinco sobrevivientes reciben atención médica y se encuentran “en buenas condiciones”, informó este domingo el buceador malasio Lee Kian Lie.

Los rescatistas los interrogaron sobre las condiciones en la parte más profunda de la cueva, indicó Lee en un mensaje enviado a la agencia AFP.

“Continuaremos la búsqueda basándonos en la información que tenemos, y quizás podamos llegar a los otros dos”, afirmó Lee, quien se incorporó a la misión el viernes.

Uno de los hombres rescatados, identificado como Meud, declaró en un video compartido por el grupo de rescate que los dos desaparecidos ingresaron a la cueva varios días antes que el resto y avanzaron mucho más en su interior.

La búsqueda de este domingo se enfocó en un estrecho pasadizo inundado que se encuentra más allá de la zona donde fueron encontrados los cinco sobrevivientes, detalló el buceador japonés Yoshitaka Isaji.

“Este pasadizo sumergido es extremadamente estrecho y prácticamente infranqueable a menos que cambies de postura”, escribió Isaji en redes sociales, y añadió que la visibilidad es nula debido al agua turbia.

Con información de AFP.