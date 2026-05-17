Lanzan herramientas tecnológicas para bloquear apuestas ilegales y reforzar el control parental

El aumento de las apuestas ilegales en línea se ha convertido en una preocupación creciente en la región, debido al fácil acceso desde dispositivos móviles, la proliferación de plataformas clandestinas y el incremento de casos de menores involucrados en el juego. Esta situación alertó sobre los riesgos de una actividad que, en muchos casos, opera fuera de los controles estatales y sin mecanismos efectivos de protección para niños y adolescentes.

Lanzan herramientas tecnológicas para bloquear apuestas ilegales y reforzar el control parental

Ante este panorama, la Lotería de Córdoba presentó dos herramientas tecnológicas diseñadas para prevenir el acceso de menores a plataformas ilegales de apuestas en línea. Se trata de NOVA+, una aplicación de control parental para celulares, y LUCA, un sistema de bloqueo de sitios clandestinos en redes WiFi de escuelas, colegios y clubes deportivos. Estas iniciativas buscan fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente al crecimiento de esta problemática.

Según explicaron desde la Lotería, NOVA+ permite a los adultos monitorear y restringir el acceso de menores a plataformas de entretenimiento y apuestas que están destinadas exclusivamente a personas mayores de 18 años. La aplicación ya está disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.

Por su parte, LUCA —sigla de Línea Unificada de Ciberprotección Académica— está dirigida a instituciones educativas y deportivas. Este sistema bloquea automáticamente el acceso a páginas de apuestas ilegales a través de las redes WiFi institucionales, sin comprometer datos personales ni afectar la privacidad de los usuarios.

“Cuando un dispositivo conectado a la red institucional intenta ingresar a una plataforma clandestina de apuestas, el acceso se bloquea automáticamente”, detallaron desde la entidad.

La presentación oficial de ambas herramientas estuvo a cargo del presidente de la Lotería de Córdoba, David Urreta, quien días atrás encabezó una charla en el predio del Club Atlético Talleres, junto a jugadores de las divisiones inferiores de 15 y 16 años. Desde la institución aseguraron que las capacitaciones y exposiciones continuarán en distintos establecimientos educativos y clubes deportivos de toda la provincia.

“Ponemos a disposición de los padres, las escuelas y los clubes de la provincia estas herramientas para colaborar con el crecimiento y el desarrollo saludable de los menores de edad”, afirmó Urreta durante la presentación.

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