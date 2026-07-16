Lamine Yamal no se entrena por lesión a tres días de la final contra Argentina

Lamine Yamal no se entrenó con el grupo debido a una molestia a tres días de la final contra Argentina, lo que generó preocupación en España. La joven promesa del Barcelona apareció con un vendaje en el cuádriceps izquierdo durante el entrenamiento, según informaron medios españoles. El extremo de 19 años salió rengueando y no pudo seguir el ritmo habitual de sus compañeros.

La Federación Española transmitió tranquilidad, asegurando que Yamal podría reincorporarse al entrenamiento colectivo mañana. Además, otro jugador que no se ejercitó con normalidad fue Pedro Porro, lateral derecho que destacó en la semifinal contra Francia. Ambos futbolistas participaron solo en un breve calentamiento y realizaron estiramientos aparte durante los 15 minutos abiertos a la prensa.

Desde España informan que Porro presenta una sobrecarga muscular, razón por la cual entrenó diferenciado, aunque podría sumarse al grupo mañana. Se espera que tanto Yamal como Porro lleguen a la final del Mundial ante Argentina, que se disputará en New Jersey, aunque tienen dudas sobre si estarán al ciento por ciento físicamente para el partido decisivo.