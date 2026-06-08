Lali brilló en su primer River: la sorpresiva aparición de Kylie Minogue, el homenaje al Indio Solari y un mensaje por Agostina en la noche más grande de su carrera

Lali Espósito finalmente se presentó en River Plate, el estadio más emblemático del país, consolidando uno de los conciertos más importantes de su carrera. A un año del lanzamiento de *No vayas a atender cuando el demonio llama*, disco que marcó una etapa más rockera en su trayectoria, la cantante argentina brindó su primer show en el estadio Monumental, luego de haber agotado cinco funciones en Vélez Sarsfield durante 2025.

Con esta presentación, Lali se convirtió en la segunda artista argentina en agotar no una, sino dos fechas en River Plate, uniéndose a María Becerra en este logro. Durante tres horas exactas, además de interpretar sus temas más destacados, contó con la sorpresiva participación de Kylie Minogue, con quien cantó dos de sus mayores éxitos. También estuvieron presentes invitados como Miranda!, Duki y Dillom. La cantante pronunció un contundente mensaje contra la violencia machista en el marco del aniversario de Ni Una Menos y rindió un emotivo homenaje al Indio Solari, lo que transformó por unos minutos el estadio en un pogo ricotero.

Aunque el cambio de escenario hizo pensar en un espectáculo renovado, la propuesta fue prácticamente la misma que la presentada en Vélez y en otras ciudades del país, con diferencias notables en la incorporación de nuevos videos introductorios y versiones más elaboradas de los vestuarios, pensados para un escenario de mayor magnitud.

Con un retraso de 25 minutos, el show comenzó con rayos láser que formaron la icónica estrella del demonio, símbolo de su último álbum. Lali, vestida de cuero, abrió la primera sección interpretando *Lokura*, *Sexy*, *2 Son 3*, *Tu Novia II* —fusionada con *Tu Novia*— y *N5*. En su primer contacto con el público, expresó: «Qué fantasía poder decir ‘¡Buenas noches Monumental! Buenas noches Buenos Aires, buenas noches River Plate. Esperamos mucho esta fecha y llegó, lo logramos, ustedes hicieron que esto pase».

La artista demostró una imponente presencia escénica, acompañada por un cuerpo de baile destacado y coreografías demandantes. Cuando los bailarines desaparecían, Lali mantenía la energía y lograba sostener el concierto en solitario, transmitiendo entusiasmo a un público que cantaba, bailaba y saltaba sin pausa. El Monumental se convirtió en un gigantesco pogo de brillo, colores y abanicos, con una marcada presencia de mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+, dos públicos que históricamente han encontrado en Lali una figura representativa.

El segmento más pop incluyó temas como *Obsesión*, *Diva* y *Morir de Amor*, que hicieron cantar a toda la audiencia. Luego interpretó *Amor es Presente*, uno de los temas más emblemáticos de su álbum *Soy* (2016), que emocionó a sus seguidores más antiguos.

La energía volvió con canciones pensadas para la pista de baile como *¿Quiénes Son?*, *KO*, *Baum Baum* y *Cómprame un Brishito*. Posteriormente, Lali desplegó una de las performances más provocadoras del concierto con *Ahora*, acompañada por un bailarín y una silla. En un momento más sensible, interpretó, acompañada por un cuarteto de violines en vivo, *Boomerang*, *Incondicional*, *Perdedor*, *Ego* y *No Hay Héroes*.

Durante esta fase, se refirió a los recientes femicidios de Agostina Díaz y Dulce Candia, ocurridos en la semana del aniversario de Ni Una Menos. Pidió un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia machista, que fue respetado en absoluto por más de 85.000 personas reunidas en el estadio.

El espectáculo continuó con Miranda! interpretando *Mejor que Vos*, seguido por temas de la faceta más pop de Lali, como *Histeria*, *Motiveishon*, *Sola* y *Como Tú*. Uno de los momentos más celebrados por sus seguidores históricos fue la interpretación de *A Bailar*, canción ausente en las funciones de Vélez, que Lali presentó recordando sus comienzos como solista.

Un video repasó antiguas declaraciones en las que aseguraba que nunca se casaría, algo que sorprendió, ya que a principios de año se había comprometido con Pedro Rosemblat. Este contexto dio paso a la interpretación de *1Amor*, una de sus canciones más románticas.

La diversidad volvió a cobrar protagonismo con un video que mostraba a varias drag queens preparándose detrás del escenario y hablando sobre la lucha por los derechos LGBTQ+, un espacio que siempre encontraron en el universo artístico de Lali. Acompañada por ellas, la cantante interpretó *Soy* con el escenario iluminado con colores vibrantes.

El momento más inolvidable llegó con la aparición de Kylie Minogue, quien había llegado a Buenos Aires días antes. Cuando comenzó a sonar la introducción de *Can’t Get You Out of My Head*, el público quedó desconcertado hasta que Kylie apareció en el escenario y desató una gran ovación. Ambas artistas cantaron juntas en inglés y bailaron frente a un Monumental que parecía no creer lo que veía.

Kylie, entre risas, replicó un famoso error de Lali en una entrevista, diciendo «I love you and I love she». La argentina respondió en inglés agradeciendo la presencia de su invitada en un lugar tan emblemático, y ambos interpretaron también *Padam Padam*.

La noche siguió sorprendido con la aparición de Duki, quien por primera