Laguna Blanca: más muertes de animales por cebos tóxicos

1 de diciembre de 2025 Lectores: 14

La comunidad de Laguna Blanca está en alerta por nuevos envenenamientos de animales con cebos tóxicos. Un hecho ocurrido el domingo provocó la muerte de una perra, a pesar de que ya se había detenido a un sospechoso semanas atrás.

Efectivos de la División Rural acudieron a un campo privado lindante al pueblo tras un llamado de un vecino. Allí se confirmó que embutidos envenenados seguían siendo arrojados, causando la muerte de una perra de cinco meses.

El denunciante indicó que esta situación se repite desde hace dos semanas. El 18 de noviembre ya se había radicado una denuncia que derivó en la aprehensión de un sospechoso por maltrato animal, pero los hechos no cesaron.

La División Rural instó a los afectados a presentar denuncias formales. La Fiscalía Rural y Ambiental intervino y dispuso remitir las actuaciones a la comisaría local por razones de competencia territorial.

Mientras tanto, los vecinos reclaman una mayor presencia policial y una investigación a fondo para identificar a los responsables y frenar los hechos que ponen en riesgo a las mascotas de la localidad.