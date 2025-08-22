Laguna Blanca: el Municipio firmó convenio con los Bomberos Voluntarios de Makallé

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, recibió a representantes de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios del Departamento General Donovan – Makallé, encabezados por su presidenta, profesora Graciela García, el tesorero Sebastián Ríos, el jefe del cuerpo activo Santos Sánchez y la secretaria Milagros Cabral.

Durante el encuentro, junto al presidente del Concejo, José Panzardi, se firmó un convenio de cooperación que permitirá a la Municipalidad de Laguna Blanca acompañar las gestiones por recursos y fortalecer la labor de los bomberos con la incorporación de nuevos voluntarios.

La jefa comunal destacó el compromiso y la tarea que los bomberos llevan adelante desde hace años en la prevención y control de incendios en la zona de influencia. Además, invitó a los vecinos interesados en sumarse a inscribirse en las oficinas municipales para participar de charlas informativas previas a las capacitaciones.