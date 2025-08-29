La viuda del ingeniero Barbieri criticó la condena: “Mi hijo va a tener 19 años cuando salga el asesino”

Isaías José Suárez fue condenado a cumplir esa cantidad de años de prisión por el delito de “homicidio en ocasión de robo”. Luca era apenas un bebé cuando su papá fue apuñalado en Palermo.



Maricel González se encarga de criar sola a su hijo Luca. A pocos meses de haber nacido, Isaías José Suárez mató a Mariano Barbieri para robarle el celular en Palermo. El delincuente hoy fue condenado a 19 años de cárcel. Pero para la viuda del ingeniero, no es suficiente.

La mujer se mostró angustiada por la sentencia. “Mi hijo va a tener 19 años cuando salga este asesino. Necesitamos que la pena sea mayor y vamos a luchar por eso”, aseguró Maricel, en diálogo con TN, y contó que no quiso llevar al nene a la audiencia. “Lo dejamos en el jardín. No queremos que pase por esto”, explicó.

“Él tenía solo dos meses cuando asesinaron a su papá, entonces no tuvo la capacidad de saber lo que estaba pasando. Hoy es un bebé muy mimado gracias a mi familia, mis amigos y la familia de Marian. Tratamos de darle todo el amor y cuidados necesarios para que no crezca con esa sensación de ausencia”, expresó.

Dentro de unos días se van a cumplir dos años del hecho en el que mataron a su padre: Luca solo va a conocerlo por fotos y algunos recuerdos que pueda relatarle su mamá. “Pase lo que pase, va a crecer sin la presencia física de su papá. Nosotros nos vamos a encargar de contarle cuánto lo amaba y lo soñó, cuánto lo esperó desde el momento que nos enteramos de que estaba en mi panza», había dicho Maricel, al cumplirse el primer aniversario del crimen.

Ahora, tanto González como el fiscal adelantaron que van a seguir batallando para que el asesino reciba la pena que consideran justa: perpetua. “Vamos a apelar”, aseguró la mujer a la salida de la audiencia en los tribunales de Capital Federal. Pero recién podrán hacerlo cuando se conozcan los fundamentos, el 4 de septiembre.

La condena por el crimen del ingeniero Barbieri

La jornada arrancó a las 9 de la mañana, cuando el acusado tuvo la posibilidad de dar sus últimas palabras antes del veredicto. “Lo único que tengo para decir es que soy inocente. No es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente”, dijo Suárez, mientras los familiares de la víctima lo veían de espaldas en una sala donde reinaba la tensión.

Después de su corta exposición, el asesino se levantó de su silla, saludó con un beso a su pareja y abrazó a su mamá. Luego, agentes de la Policía le colocaron las esposas y se lo llevaron a un cuarto aparte, donde esperó la lectura del fallo que lo condenó.

Tras escuchar la decisión de los jueces, el criminal miró al cielo, respiró hondo y volvió a reunirse con su familia. Lloraron juntos y no emitieron ninguna palabra.

Del otro lado estaban los familiares y amigos de Barbieri, quienes no pudieron contener la emoción y le gritaron: “¡Asesino, basura, te vas a pudrir en la cárcel!”.

A pesar de no haber recibido la pena máxima, el hermano de la víctima se mostró conforme. “Nosotros habíamos pedido la perpetua, era nuestro deseo, pero creo que ha sido correcto el fallo del tribunal. 19 años, dentro de lo que estaba previsto, es favorable. Estamos conformes”, le dijo Fernando Barbieri a TN.

“Han sido dos años de mucho nerviosismo y tristeza. Cada audiencia fue dolorosa porque removimos todo. Pero la unión de la familia y las fuerzas de querer una vida mejor para Luca nos hizo seguir para adelante”, cerró.