La vidente brasileña responde tras fallo en su pronóstico de ovni en Brasil vs Escocia

La vidente brasileña Vó Bahiana reapareció en redes sociales tras el incumplimiento de su predicción sobre una abducción extraterrestre durante el partido entre Brasil y Escocia. Anteriormente, la espiritista había asegurado que una nave espacial irrumpiría en el encuentro para llevarse a un futbolista y a varios espectadores, generando gran revuelo en las plataformas digitales.

Sin embargo, tras el final del encuentro y la ausencia de cualquier evento paranormal, Vó Bahiana evitó reconocer que su visión no se concretó. En su mensaje, destacó la amplia repercusión que tuvo su comentario, señalando que fue replicado en 144 países y traducido a 55 idiomas. Además, valoró que su predicción se convirtió en uno de los temas más discutidos del día y facilitó la creación de contenido por parte de numerosos usuarios en redes sociales.

Anatercia da Silva Gonçalves, nombre real de la vidente, es una reconocida espiritualista brasileña con millones de seguidores. En los días previos al partido, afirmó haber tenido sueños recurrentes que mostraban una escena caótica en el estadio durante el encuentro. Según relató, una nave espacial debía aparecer sobre el campo para abducir a jugadores y espectadores. “Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, expresó en uno de sus videos virales.

La vidente señaló que interpretó esta supuesta visión como un mensaje espiritual relacionado con el partido. En su predicción detalló que primero descendería una nave principal sobre el campo y luego aparecería otra de mayor tamaño, que absorbería a cientos de personas. Incluso mencionó que unas 700 personas serían abducidas e incluyó a figuras destacadas del equipo brasileño, como Neymar y Vinicius Jr.

Asimismo, describió a los supuestos extraterrestres como seres de apariencia grisácea y otros con rasgos reptilianos, conforme a versiones difundidas por medios internacionales. La historia provocó una gran repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre temor, escepticismo e ironía, acompañando el relato con memes durante la previa de un partido crucial para la definición del Grupo C.

Finalmente, Neymar regresó a la selección brasileña tras casi dos años y medio sin ser abducido por ningún ovni, mientras Vinicius Jr. se destacó con dos goles en el partido frente a Escocia, consolidándose como una de las figuras principales del Mundial.