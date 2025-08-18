La vida de Antonio Banderas después del infarto: los permitidos y nuevos gustos a los 65 años

La vida de Antonio Banderas tuvo el 26 de enero de 2017 un antes y después. Ese día, mientras seguía su rutina habitual de ejercicios, un dolor muy fuerte lo puso en jaque y lo llevó a hacer el click para un cambio de vida.

Hace unos meses, con el tema ya atrás, contó en varios medios su experiencia y las fórmulas que implementó en esta nueva etapa.

“Estábamos en Londres en nuestra casa de campo, había terminado de hacer mis ejercicios, ya estaba duchado y me estaba preparando un té cuando noté un dolor lejano en ambos brazos. Había hecho pesas y entonces pensé que era por eso”, explicó en una nota para el sitio Cuarto Milenio, como retomó la publicación especializada Cuerpomente.

Pero en un instante los síntomas se intensificaron. “De repente, me empecé a sentir mal, percibí un sudor frío y me faltaba el aire, una sensación como cuando tenés mucho sueño y no podés abrir los ojos, pero multiplicada por 10. El cuerpo parecía abandonarse. Me empezaron a doler las mandíbulas, más que el pecho. Me tumbé en el suelo y traté de no dejarme ir”.

El destino a su favor

Como en un guion de película, una pequeña casualidad tuvo el impacto más grande imaginado.

Una escena Babygirl, el thriller erótico con Antonio Banderas y Nicole Kidman Foto AP.

Nicole Kimpel, tal como contó en varios medios, tenía ese día un fuerte dolor de cabeza. Salió a comprar analgésicos y solo consiguió aspirinas. Llegó a su casa. Tomó una y dejó el resto a mano.

“Cuando ella me vio, tomó dos aspirinas, me las puso debajo de la lengua y llamó a la ambulancia. En el hospital me hicieron una intervención y el médico le dijo a mi chica: Probablemente las dos aspirinas lo salvaron. La vida a veces depende de un hilo muy fino”, dijo en una nota para Telemundo.

Desde entonces, el actor implementó cambios rotundos en sus hábitos y su actitud ante la vida.

Nicole Kimpel tuvo una rápida reacción que le salvó la vida a Antonio Banderas Foto EFE/EPA/ETTORE FERRARI.

Dieta y permitidos

“Como menos carnes rojas, más pollo y pescado”, explicó. Aunque, fiel a sus raíces españolas, “el jamón no falta”.

El sitio Cuerpomente indica que el de tipo ibérico de bellota contiene grasas con efectos antiinflamatorios y protectores del corazón. Aunque debe ser consumido con moderación porque también es rico en sal y grasas saturadas.

Su hora de yoga

Su rutina de ejercicio también cambió. Uno de los hábitos que mantiene es salir a correr. “Desata las endorfinas. Lo cual ayuda a trabajar con una energía estupenda”, expresó.

Antonio Banderas, a los 65 años, cambió su orden de prioridades Foto EFE/EPA/FABIO FRUSTACI.

A esto agregó la práctica de yoga. “Me sirve para estar más ágil”. La razón es que los asanas combinados con la respiración consciente activan el sistema nervioso parasimpático, que se encarga de calmar la mente y el cuerpo. Esto reduce los niveles de cortisol, que está asociado también a los problemas de corazón.

El nuevo orden de prioridades

Además, a partir de este momento bisagra en la vida hizo algunas variaciones en su escala de valores.

“El éxito en la vida es hacer lo que querés, hacerlo como lo querés y con la gente con la que lo querés hacer”, resumió el actor en las entrevistas que dio en los últimos tiempos.