La vaca que batió récords: produjo 343 litros de leche en 3 días

La vaca que batió todos los récords: produjo 343 litros de leche en 3 días

Una Girolando produce en promedio 3.600 litros de leche por cada 305 días de lactancia, pero algunos ejemplares pueden superar con creces los 100 litros diarios, informa Odditycentral.

Los ganaderos brasileños se enorgullecen de poseer Girolandos de récord, una raza desarrollada en el país sudamericano, y compiten entre sí en torneos lecheros para ver qué vacas producen más leche en un período determinado.

Es de la raza brasileña Girolando, famosa por la gran producción de leche (Captura de video).

Durante un torneo reciente en Delfim Moreira, al sur de Minas Gerais, una vaca Girolando estableció un nuevo récord nacional al producir 343 litros de leche en tres días, indica Odditycentral.

Aunque los medios brasileños no han revelado los nombres de la vaca ni de su dueño, sabemos que el animal alcanzó la notable cifra de 120 litros de leche en un solo día, cerca del récord mundial Guinness de producción diaria de leche.

Una raza de récords

El 3 de agosto de 2019, otra vaca Girolando, Marília FIV Teatro de Naylo, estableció el récord mundial de producción diaria de leche con la impresionante cifra de 127,6 litros. Por ello, la raza Girolando también figura actualmente como la raza de vaca más productiva, dice Odditycentral.

Una Girolando produce promedio 3.600 litros de leche cada 305 días de lactancia (Captura de video).

Es importante destacar que los ganaderos pasan meses preparando a su ganado para los torneos lecheros, complementando su dieta para intensificar la producción de leche.

Hasta hace unos años, el uso de esteroides y otras sustancias prohibidas era común durante estos eventos, pero un cambio en el reglamento introdujo pruebas, así como la obligación de que los animales fueran llevados al menos 48 horas antes del primer ordeño del torneo. El intervalo entre los tres ordeños diarios también se fijó en ocho horas, informa Odditycentral.

Para tener una idea de la alta estima que tiene el ganado en Brasil, el país sudamericano también ostenta el récord de la vaca más cara del mundo, un ejemplar de Nelore valorado en 4,3 millones de dólares.