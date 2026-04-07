La UNCoGa obtiene la cuarta Certificación PLS del RENATRE a nivel nacional y la primera en Santa Fe

En la localidad de Humboldt, provincia de Santa Fe, la Unión de Cooperativas Ganaderas (UNCoGa) obtuvo la Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) otorgada por el RENATRE, el 27 de marzo.

Se trata de la primera entidad de la provincia en acceder a este reconocimiento, que acredita el cumplimiento de la normativa laboral vigente y la implementación de estándares vinculados a la gestión responsable en el ámbito rural.

“La Certificación PLS continúa expandiéndose a lo largo del país y alcanzando a distintos tipos de empresas rurales, lo que refleja la relevancia que ha adquirido este reconocimiento en el sector. De manera progresiva, genera expectativas porque se consolida como una herramienta que promueve el cumplimiento de la normativa laboral, fortalece la formalización del empleo y acompaña a los establecimientos en la adopción de prácticas sostenibles”, expresó el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

La Certificación PLS reconoce a aquellos empleadores que cumplen con la normativa laboral vigente, promoviendo el respeto de los derechos de los trabajadores y el trabajo decente en el ámbito rural. En este sentido, no implica requisitos ni costos adicionales, sino que valida el cumplimiento de las leyes nacionales, permitiendo a los establecimientos contar con el respaldo del RENATRE y visibilizar que desarrollan su actividad conforme a los estándares legales en materia laboral.

En este marco, UNCoGa también se posiciona como la primera cooperativa en desarrollar un feedlot en la provincia de Santa Fe, en articulación con otras entidades de la región. La iniciativa está orientada al engorde de terneros Holando Argentino y apunta a generar valor agregado en origen para los establecimientos de la cuenca lechera. Actualmente, UNCoGa desarrolla tres líneas principales de trabajo: el sistema de engorde a corral, la comercialización de carnes en el mercado interno y externo, y la producción de chacinados.

“Esta certificación de prácticas laborales sostenibles se enmarca en nuestro plan estratégico, donde priorizamos acciones de responsabilidad social, diversidad, equidad e inclusión. Nos permitió revisar y ordenar procesos internos, poniendo el foco no solo en la productividad, sino también en el respeto al ambiente y en el fortalecimiento de las condiciones laborales de nuestro equipo”, afirmó la Gerenta de proyectos innovación y administración de negocios de UNCoGa, Gisela Cortesse.

En este marco, la articulación entre certificación y desarrollo productivo se presenta como un eje para impulsar prácticas sostenibles y consolidar esquemas de producción con mayor valor agregado.

Desde el RENATRE se destaca que la Certificación PLS contribuye a mejorar las condiciones laborales en el sector rural y a fortalecer la competitividad de las empresas en distintos mercados nacionales e internacionales.