La sorprendente razón por la que la mayoría de las personas son diestras, según la ciencia

¿Por qué aproximadamente nueve de cada diez personas prefieren usar la mano derecha? Recientemente, expertos de la Universidad de Oxford, Reino Unido, presentaron una nueva teoría que aporta luz sobre esta cuestión, tras décadas de investigación sobre la lateralidad manual en los humanos.

Los científicos analizaron diversas hipótesis para explicar por qué solo cerca del 10% de la población mundial tiene preferencia por la mano izquierda en actividades cotidianas. Según el estudio publicado el 27 de abril de 2026 en la revista científica PLOS Biology, esta predominancia se relaciona con dos características fundamentales de la evolución humana: la postura erguida y la expansión del cerebro.

El informe, titulado *El bipedismo y la expansión cerebral explican la lateralidad humana* y liderado por el Dr. Thomas A. Püschel, sostiene que el caminar sobre dos piernas permitió el uso de las extremidades superiores para fabricar herramientas y desarrollar la comunicación gestual. Posteriormente, el crecimiento y la reorganización del cerebro consolidaron la preferencia por la mano derecha.

“Los aumentos en el tamaño cerebral y la reorganización cortical asociada pueden haber promovido una mayor especialización hemisférica y, por ende, mejoraron la eficiencia neuronal en comportamientos lateralizados”, explicaron los investigadores.

Los resultados indican que estas dos características –la postura erguida y la evolución cerebral– son claves para entender el bajo porcentaje de personas zurdas en la actualidad. Además, el estudio destaca que los humanos se encuentran “notablemente fuera del patrón” observado en la mayoría de los primates, los cuales generalmente no muestran una preferencia marcada por alguna mano. Sin embargo, al considerar dichas características evolutivas, los humanos dejan de ser una “anomalía evolutiva”, según concluyen los autores.

Para alcanzar estas conclusiones, los investigadores recopilaron datos de 2.025 individuos pertenecientes a 41 especies de monos y simios. Evaluaron variables como el tamaño cerebral, la locomoción, el uso de herramientas, la alimentación, la masa corporal, el hábitat y la organización social, para probar su influencia en la lateralidad manual.

Además, observaron una excepción con especies como el Homo erectus y los neandertales, cuya aparición implicó un aumento en la preferencia por la mano derecha. Por el contrario, el Homo floresiensis, que habitó en lo que hoy es Indonesia, tenía un cerebro pequeño y una combinación de marcha erguida y escalada, lo que contribuyó a un patrón diferente en cuanto al uso lateralizado de las manos.