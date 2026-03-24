La Serenísima tiene nuevos dueños, tras casi un siglo en manos de sus fundadores

La Serenísima tiene nuevos dueños, luego de 96 años de trayectoria en la industria. Danone, multinacional francesa, y Arcor, la principal alimenticia de la Argentina, acordaron la compra del negocio lácteo de Mastellone Hermanos, que sale del sector, luego de casi un siglo.

Danone y Arcor ya tenían un 49% del paquete accionario y ahora se quedaron con el 51,1% restante, que aún estaba en manos de la familia fundadora y el fondo Dallpoint Investments LLC, según informaron esta tarde a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Hasta ahora, la marca La Serenísima era compartida por Mastellone y Bagley Latinoamérica, alianza que crearon Arcor y Danone en 2005. Mientras que Mastellone manejaba el portafolio de leches y quesos duros y semiduros, Danone gestionaba los blandos, además de los yogures y postrecitos.

De esta manera, la gestión pasará a ser integrada entre Danone y Arcor a través del nuevo joint venture, que se enfocará principalmente en el mercado local y manejará el negocio lácteo de Danone y Mastellone en la Argentina y el de logística de La Serenísima.

En ese sentido, la adquisición se realiza a través de Bagley Latinoamérica, aunque todavía está sujeta a que las autoridades otorguen las aprobaciones regulatorias para que se cierre definitivamente.

Arcor y Bagley tenían derecho a ejercer la opción de compra de la totalidad del paquete accionario de Mastellone, en función del contrato firmado entre los accionistas el 3 de diciembre de 2015.

Así, en la carta que envió Mastellone a la CNV, detalló: “La Sociedad ha sido informada por sus accionistas que han acordado completar la transferencia de las acciones, conforme a lo previsto en la opción de compra y venta el 3 de diciembre de 2015. A tal efecto han celebrado un acuerdo, según el cual Bagley Argentina S.A. adquirirá la totalidad de las acciones de los accionistas de las clases A, B, C y D, pertenecientes a integrantes de la familia Mastellone y Dallpoint, que representan 51,323% del capital social y los votos de la Sociedad”.

Los orígenes de La Serenísima se remontan al 29 de octubre de 1929, con una pareja de inmigrantes italianos que llegaron al país en la década del ‘20, don Antonino Mastellone y Teresa Aiello, que comenzaron elaborando mozzarella y ricota en General Rodríguez. Antonino vendía los quesos frescos en la zona del puerto y San Telmo, hasta donde llegaba en tren todos los días.

Tras su fallecimiento, y bajo el liderazgo de su hijo, Don Pascual, se transformó en una de las marcas lácteas más conocidas de la Argentina.

Un año de negociaciones

La operación, que en el sector se hablaba en las últimas semanas de que estaba próxima a cerrarse, se da después de un año de negociaciones y una pelea que casi termina en la Justicia por la valuación de la compañía.

En abril de 2025, Mastellone rechazó la oferta que Arcor y Danone le hicieron para comprar el 51% de la empresa por un valor que, trascendió, no superaba los US$ 40 millones, mientras que los vendedores consideraban que el precio debía rondar en US$ 250 millones. Cerrada la transacción, ahora no se informó por qué monto fue concretada.

Las compañías anticiparon que “este joint venture creará un negocio integrado, aprovechando sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”.

Además, agregaron que “generará nuevas oportunidades de crecimiento en la valorización del mercado lácteo, a través de sus 11 plantas productivas en la región, en las que se elaboran leches, dulce de leche, quesos, mantecas, cremas, yogures y postres”.

En un comunicado, Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone, señaló: “Nos complace llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y América Latina”.

Por su parte, Alfredo Pagani, presidente de Arcor, comentó: “Permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”.

En una entrevista con Clarín en agosto, Andrés Grazios, CEO de Arcor desde mayo del año pasado, había anticipado que “Mastellone es un proyecto estratégico para Arcor” y que “complementa su propuesta de valor en consumo masivo”.