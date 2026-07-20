La Selección vuela hacia la Argentina sin Messi: la caminata solitaria de un Scaloni emocionado y una despedida triste

La despedida de la Scaloneta tras el Mundial fue triste y desoladora. Apenas un puñado de periodistas y algunos hinchas hospedados en el hotel Hilton Shorts Hill, en las afueras de Nueva Jersey, se acercaron para despedir a los subcampeones del mundo en la madrugada de este lunes. Una postal quizás inmerecida para un equipo que ofreció tanto, reflejando la soledad de los perdedores.

Cerca de las 3 de la mañana, dos jóvenes de no más de 20 años jugaban a la pelota frente al hotel, ambos con la camiseta número 10 de Lionel Messi, y contaron que habían asistido al partido. “A Leo no lo pudimos ver, pero sí vimos que se fueron en autos particulares Enzo Fernández, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli y Juan Musso. La mayoría acompañados por familiares”, relataron.

Sin embargo, la escena más conmovedora que presenciaron fue la caminata solitaria y entre lágrimas de Lionel Scaloni. “Alrededor de la 1 de la madrugada salió a dar unas vueltas por el estacionamiento y vimos que estaba llorando. La estaba pasando mal de verdad”, comentaron al unísono.

Pasadas las 3, el presidente Claudio Tapia abordó uno de los dos micros de la delegación, tras sacarse algunas fotos con los pocos hinchas que permanecían en el lugar. Detrás de “Chiqui”, las puertas de los ómnibus se cerraron y partieron hacia uno de los aeropuertos de Nueva York. En los primeros asientos, como es habitual, se encontraban Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala y el resto del cuerpo técnico.

En cuanto a los jugadores, la presencia fue escasa en los micros. Messi no viajó con el grupo; tenía previsto hacer escala en Miami junto a Rodrigo De Paul antes de volar directo a Rosario por motivos personales. Regresarán a Ezeiza en el chárter oficial Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, junto a Gonzalo Montiel, para sumarse a Boca Juniors y River Plate, respectivamente. Además, Nicolás Tagliafico estará unos días en Buenos Aires antes de viajar a Europa, y se presume que Thiago Almada regresará para intentar cerrar su salida del Atlético de Madrid, con interés también del Millonario y Flamengo, entre otros clubes.

Tres jugadores del “Colchonero” abandonaron juntos el hotel: Julián Álvarez, Juan Musso y Nahuel Molina. Cristian “Cuti” Romero tomó un auto de aplicación para reencontrarse con su familia.

La AFA ya había anticipado estas ausencias en un comunicado oficial tras el cierre del Mundial 2026: “Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17:00”.

Así, la silenciosa y solitaria despedida de la Scaloneta contrasta con lo que hubiera sido en caso de haber ganado la final ante España. Pero esta vez el equipo no pudo, y, como suele ocurrir, los perdedores quedan solos.

El domingo por la noche, luego de una cena donde el peso de la bronca y la frustración dificultó el ánimo, la AFA difundió un comunicado dirigido a los hinchas de la Selección Argentina. El texto completo decía:

“La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.”