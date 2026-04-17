La Selección Sub 17, a la final del Sudamericano 2026: venció a Ecuador y jugará vs Colombia, que dio el batacazo ante Brasil

La Selección Argentina Sub 17 avanzó a la final del Sudamericano 2026 tras vencer a Ecuador por 3-1. El equipo dirigido por Diego Placente, que ya había asegurado su clasificación para el Mundial de Qatar 2026, se medirá el próximo domingo contra Colombia, que sorprendió al eliminar al favorito Brasil.

El encuentro comenzó favorable para Argentina gracias a un cabezazo certero de Facundo Salinas, delantero goleador de Vélez, que abrió el marcador a los nueve minutos. En el segundo tiempo, Ecuador igualó desde el punto penal a los 18 minutos, pero la Albiceleste no se dio por vencida.

En los minutos finales, Juan Policella y Emiliano Barrionuevo marcaron consecutivamente para sellar la victoria y desatar el festejo entre jugadores y cuerpo técnico, que regresan a una definición tras dos ediciones sin alcanzar la final. La última vez fue en 2019, en Perú, cuando Argentina perdió ante Chile.

Esta será la primera vez que Argentina y Colombia se enfrenten por el título en esta categoría. Colombia dio la sorpresa al vencer a Brasil, el único equipo que había derrotado a la Argentina en el torneo, por 3-0 en el partido anterior.

Argentina es la segunda selección con más títulos en Sudamericanos Sub 17, con cuatro campeonatos, mientras que Brasil lidera con 14.