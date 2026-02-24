La Rioja: dos años de deuda impaga en la única provincia argentina en default

La provincia de La Rioja lleva 720 días en cesación de pagos, tras incumplir desde febrero del 2024 con los servicios de deuda del Bono Verde. Esta situación la convierte en un caso único dentro del territorio nacional, donde las demás provincias mantienen sus obligaciones de deuda al día.

El Bono Verde tuvo su primer default en agosto del 2020, y su reestructuración recién se alcanzó luego de 400 días, siendo La Rioja la última provincia en volver a poner sus compromisos en orden y la primera y única en defaultear por segunda vez.

En 2017, La Rioja emitió en total en el mercado internacional US$ 300 millones, el llamado Bono Verde, para financiar el Parque Eólico Arauco, que se construyó, operó y finalmente se vendió a la empresa Pampa Energía.

La Provincia cobró por esa venta, pero quienes habían prestado el dinero para hacerlo posible -los bonistas- no recibieron nada a cambio. Esto es equivalente a pedir un crédito al Banco de La Rioja para construir una casa, luego vendarla y con el dinero de la venta no pagarle al que te otorgo el préstamo. Honrar deudas y respetar contratos debería ser una máxima, pero al parecer la provincia de La Rioja, maneja otras reglas.

Hoy La Rioja afronta diversos juicios de varios bonistas en los Estados Unidos con fallos adversos por millones de dólares que tarde o temprano la provincia tendrá que abonar, con intereses que aumentan cada día de incumplimiento.

Bonos Internacionales: La Rioja vs. provincias del Norte Grande

El desendeudamiento en dólares de las Provincias del Norte Grande que tomaron deuda internacional en 2016-2017 es bien marcado, salvo en el caso de La Rioja. Jujuy, Salta y Chaco devolvieron al menos el 50% del capital que emitieron. Mientras que La Rioja, no pagó ninguna amortización, sigue incumpliendo sus compromisos y continúa aislada financieramente.

En 2017, Jujuy captó US$ 210 millones en el mercado internacional para financiar un parque renovable de La Provincia al igual que La Rioja, en este caso el Parque Solar Cauchari, que hoy en día genera ingresos por $50 millones de dólares por año.

Al día de hoy, Jujuy amortizó un 67% de su deuda y para marzo de 2027 el gobernador Carlos Sadir habrá reducido la deuda pública emitida para financiar el parque renovable de la Provincia a cero.

Salta también honrará la totalidad de su deuda al fin del 2027 y en 2026 ya habrá pagado el 75% del bono emitido en 2016 por US$ 350 millones. Vale también destacar que el año pasado se aprobó el primer proyecto minero en el marco del RIGI en la Provincia de Salta, una inversión de la empresa Rio Tinto en litio por $2.700 millones de dólares, La Rioja no tiene ni RIGI ni inversiones.

Por su parte, Chaco estuvo tomando deuda en el mercado local para pagar sus compromisos con organismos multilaterales y cumplir los servicios de deuda de su bono internacional, del cual habrá repagado el 67% hacia 2026.

En 2023 La Rioja tomó US$ 55 millones de deuda local con Anses para financiar la construcción de un Parque Solar de la cual no se han visto avances significativos.

Está claro que La Provincia de La Rioja va a contramano del resto de las Provincias, al menos en lo que atañe al manejo de su deuda. De seguir este camino el gobernador Ricardo Quintela terminaría su segundo mandato en 2027 dejando una deuda internacional de US$ 450 millones, un 150% de lo emitido originalmente por la Provincia debido a intereses y penalidades por mora.