La Renga confirmó nueva sede para sus recitales en Buenos Aires

La banda La Renga confirmó que sus recitales previstos para el jueves 2 y sábado 4 de abril se realizarán finalmente en el Parque de la Ciudad, en el barrio porteño de Villa Soldati, luego de que fueran suspendidos en el estadio de Huracán.



A través de un comunicado en sus redes sociales, el grupo informó que las fechas se mantienen, pero el lugar cambia al predio ubicado en Avenida Coronel Roca y Avenida Escalada.

Además, aclararon que las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas, respetando el día indicado en cada ticket.

La suspensión de los shows en el estadio Tomás Adolfo Ducó fue dispuesta por el Gobierno de la Ciudad como medida preventiva, tras el derrumbe ocurrido en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires”, en Parque Patricios, ubicado a pocas cuadras del estadio.



El colapso de una losa en el estacionamiento del complejo provocó el hundimiento de la estructura y dejó más de 60 vehículos sepultados, lo que motivó un operativo de seguridad y la evacuación preventiva de los edificios cercanos mientras se realizan pericias.