La reforma laboral que prepara Milei se centrará en el empleo privado y escala la tensión con los gremios

El Ejecutivo busca evitar filtraciones de los puntos claves que prepara. Por eso, pospone las reuniones con aliados hasta diciembre. Algunos ministros adelantaron algunos detalles del proyecto que tratará el Congreso.

La reforma laboral no modificará aspectos de la Ley de Empleo Público, según pudo saber TN. En cambio, se enfocará en cambiar la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) con el objetivo de mejorar el empleo privado.

No obstante, en Casa Rosada aclararon que esta decisión no busca darle una protección especial a los estatales, sino que directamente se está analizando alterar los puntos de otra normativa totalmente distinta. Además, el régimen laboral de los empleados públicos se mantendría como rige actualmente.

La aclaración oficial se da tras las críticas de sectores sindicalistas como ATE, que este miércoles pararon en contra de la reforma laboral que todavía no conocieron a fondo.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se expresó al respecto en conferencia de prensa. “Llaman la atención las declaraciones de un ruidoso gremialista, que convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la Ley de Empleo Público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley”, dijo el funcionario en referencia a Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

Lo mismo hizo Federico Sturzenegger este miércoles, en diálogo con LN+. Allí explicó que la modernización laboral tendría tres puntos principales, entre los que se destacan bajar la industria del juicio, disminuir los costos de registración laboral y volver a negociar los convenios colectivos de trabajo.

Sobre este último punto, el ministro sumó: “En la Argentina se negocia por sector para todo el país, con una negociación centralizada en Buenos Aires. Pero los países tienen diversidad de condiciones”.

En medio de este contexto -y para evitar posibles filtraciones de los cambios que incluya la reforma- el oficialismo activó un mecanismo de hermetismo en Casa Rosada.

No solo atrasó la reunión del Consejo de Mayo que se iba a dar este mes, sino que también pausó los encuentros entre los miembros de este organismo con los equipos técnicos de la gestión de Javier Milei. De esta manera, el Gobierno achica el círculo que se enterará del detalle del texto de primera mano, además de evadir diferentes trascendidos.

La idea del Ejecutivo es terminar de definir la letra chica del documento internamente, para luego poder negociar con los sectores sindicales, empresariales y con el Congreso.

Más allá de eso, ciertos mandatarios dialoguistas -sobre todo los del norte- ya expresaron su voluntad de diálogo con el Ejecutivo para apoyar la reforma en el terreno legislativo.