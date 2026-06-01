La recuperación de Dibu Martínez: una foto que sembró preocupación y los plazos de recuperación de cara al debut en el Mundial 2026

Emiliano “Dibu” Martínez será uno de los principales focos de atención en el búnker de la Selección Argentina en Kansas City. El arquero marplatense se incorporó a la concentración al mediodía local y se alojó en una de las habitaciones del hotel Origin, ubicado a orillas del río Kansas, que desemboca en el río Missouri en Kaw Point. La imagen de su mano izquierda vendada generó preocupación, aunque forma parte del plan de recuperación establecido por el cuerpo médico del equipo nacional.

Once días después de sufrir una leve fractura en el dedo anular, la buena noticia es que no requirió cirugía. Sin embargo, la fractura debe consolidarse, por lo que se le colocó una especie de yeso para protegerlo de golpes que pudieran agravar la lesión.

A pesar de la tranquilidad general, su recuperación determinará si podrá estar en el arco el próximo martes 16 de junio, cuando Argentina debute ante Argelia en el grupo J del Mundial 2026. Mientras tanto, continúa realizando trabajos físicos que no impliquen contacto con la pelota, tanto en Inglaterra como durante esta semana en el entrenamiento que desarrolla el plantel en las instalaciones de Compass Kansas City.

La fotografía en la que aparece junto a Lisandro Martínez causó impacto en las redes sociales, pero desde el entorno del jugador se busca transmitir tranquilidad, especialmente en un momento en que el cuerpo médico de la Selección —la Scaloneta— enfrenta una gran demanda. Así quedó reflejado también en la publicación que “Dibu” compartió con su familia durante sus últimas horas en Inglaterra, donde pudo relajarse antes de partir hacia Estados Unidos.

El arquero ya manifestó su ambición de lograr el bicampeonato mundial, un logro que únicamente han obtenido Daniel Alberto Passarella y otros 20 futbolistas en la historia. Asimismo, advirtió que, en caso de alcanzar ese objetivo, se retirará de la Selección Argentina.

Este lunes, Martínez participará del primer entrenamiento oficial en Kansas City, donde también estarán presentes Gerónimo Rulli y Juan Musso, los otros dos arqueros convocados para el Mundial, junto al juvenil de River Santiago Beltrán y el sparring Máximo Leguizamón.

Está confirmado que el marplatense no será titular en los amistosos previos ante Honduras, el 6 de junio en Houston, ni ante Islandia, el 9 de junio en Alabama. El entrenador Lionel Scaloni prevé dar minutos a Rulli y Musso, uno en cada encuentro, en una estrategia que busca alternar el plantel para manejar cargas y cuidar a los jugadores ante la exigencia física y las lesiones.