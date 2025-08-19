La reacción de Nicolás Vázquez al enterarse de que Gimena Accardi le había sido infiel

Gimena Accardi confesó que el detonante de su ruptura con Nicolás Vázquez, tras 18 años juntos, fue una infidelidad por parte de ella.

Si bien la actriz no quiso revelar la identidad el tercero en discordia, sí contó detalles de la conversación que mantuvo con el protagonista de Rocky y cuál fue su reacción al enterarse.

Luego de que Ángel de Brito anunciara en LAM (América TV) que los actores se habían separado por un romance entre Accardi y un colega, ella decidió salir a dar explicaciones.

Esta mañana en OLGA, donde está de panelista invitada, Gime profundizó en las versiones que cobraron fuerza durante las últimas horas.

Si bien en un primer momento aclaró que no sentía que tenía que darle explicaciones a nadie más que a Nicolás, reveló que decidió hablar para frenar una parte de la historia que, según ella, no es verdad.

«De lo que se dijo ayer es cierta una mitad, pero la otra no y no me voy a hacer cargo de eso y es lo que necesito aclarar», desmintió la actriz las versiones de que el tercero en discordia sería Andrés Gil.

En ese sentido, sí confesó haberle sido infiel a Nico: «Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo».

«Soy la responsable en la pareja de haberse mandado una cagada en estos 18 años, le di las explicaciones a quien se las tenía que dar», reconoció que fue ella quien le dio la noticia a su entonces esposo.

Respecto a la reacción de Vázquez al enterarse, la ex Casi Ángeles detalló: «Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’».

Si bien Nicolás le perdonó la infidelidad, Accardi confesó que fue el golpe final para una amor que «estaba en crisis hace un año».

«En una relación que venía mal, estábamos con idas y vueltas, no fue el causante, pero sí fue el detonante para que tomemos la decisión que tendríamos que haber tomado antes», explicó sobre el motivo de la ruptura.

Gimena Accardi reveló lo que le dijo Nicolás Vázquez cuando le confesó que le había sido infiel. Captura video.

«Hasta ahí me hago cargo, me arrepiento y le pedí perdón en mil idiomas (a Nicolás), terminamos amándonos y con un abrazo, nuestra relación es de respeto», continuó Accardi su descargo.

Para finalizar, la actriz le agradeció a su ex pareja por haber guardado silencio todo este tiempo, mientras lo acusaban a él de haber sido infiel con dos compañeras de elenco en Rocky, Mercedes Oviedo y Daiana Fernández.

«Nico se está comiendo un hate gratuito, pero como es un señor me cuidó y se lo agradezco», cerró la actriz.

La palabra de Nicolás Vázquez cuando lo vincularon con sus compañeras de elenco

Un mes atrás, cuando el actor y Gime Accardi anunciaron su separación, el protagonista de Rocky quedó en el ojo de la tormenta, luego de que se viralizara un video de él bailando muy acaramelado con Mercedes Oviedo.

Paralelamente, otras versiones también lo vincularon a Nicolás con quien interpreta a su pareja en la obra de teatro basada en la famosa historia del boxeador, Daiana Fernández.

En aquella oportunidad, Vázquez decidió salir a desmentir estos rumores acompañado por sus dos colegas con una ronda de medios desde el teatro en el que trabajan.

Video

La palabra de Nicolás Vázquez tras los rumores de infidelidad a Gimena Accardi

“Están diciendo cosas que no son, pero estamos acostumbrados a esto. Eso vende”, comenzó diciendo el actor junto a Oviedo y Fernández.

«Es lógico… con Dai hacemos de pareja en Rocky, obviamente que va a ser la primera que van a buscar. Y con (Mercedes) también trabajo y aparentemente hay un video de la fiesta del laburo. Bailé con todas las chicas, ¿no se puede bailar ahora?”, se defendió.

Nico Vázquez cuando desmintió haberle sido infiel a Gime Accardi, tras conocerse su separación. Captura TV

«Es un baile en un boliche donde hay gente. Si uno tiene algo con alguien no lo hace en un boliche», agregó.

Luego, respecto a los rumores de romance entre Gimena y Andrés Gil, que ahora volvieron a reflotar, ya en aquel momento Nicolás expresó: «Es un amigo mío, es compañero de ella, somos un tridente que nos acompañamos muchísimo. Soy el director de la obra, cómo me va a tomar eso, me toma por sorpresa”.