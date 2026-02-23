«La pyme familiar de la señora, su hijo y sus amigos»: Gustavo Sáenz arremetió contra Cristina Kirchner por definir «a dedo» las autoridades del PJ

En otro capítulo de la crisis interna que atraviesa el peronismo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, chicaneó a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en el barrio de Constitución, por tomar decisiones sobre la conducción partidaria de las sedes del PJ en todo el país.

“La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones”, escribió en su cuenta de X.

El mensaje llega dos días después de que se conociera la decisión de Cristina Kirchner de ponerle fin a la intervención de Sergio Berni al frente del PJ salteño y ubicar en su reemplazo a Pablo Kosiner, exdiputado y allegado al exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

“¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta? ¿Por qué, Sra. Cristina, Ud. decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados?”, agregó Sáenz en su mensaje.

Según trascendió, la medida ocurrió en un contexto de “reconfiguración interna del peronismo”, luego de que varios legisladores vinculados con el justicialismo de las provincias decidieran votar a favor de iniciativas impulsadas por el Gobierno. Sin ir más lejos, el acompañamiento que dieron la semana pasada al proyecto de reforma laboral.

La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones.

¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en… https://t.co/DSqaNuxbBb

— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) February 22, 2026

En este sentido, aunque sin dar nombres específicos, Sáenz le reclamó a la exmandataria y al líder de La Cámpora que “vuelvan al Partido de la Victoria» y «no sigan destruyendo al PJ”. El Partido de la Victoria era el sello que utilizaba en sus inicios en la política nacional Néstor Kirchner.

“Cambiaron las cosas, ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones. Cambió todo, pero en el PJ nacional siguen los mismos de siempre. Le llaman renovación al reciclaje. La Patria somos todos, pero el PJ son ellos”, enfatizó

Según señala el sitio web Informate Salta, la tarea del exdiputado Kosiner será «ordenar la estructura partidaria y revisar la situación de aquellos dirigentes que han respaldado proyectos del oficialismo nacional». En este caso puntual, los dos diputados que llegaron al Congreso en representación del peronismo son Pablo Outes y Yolanda Vega, que en la sesión del jueves dieron quórum y votaron a favor de la reforma laboral.

Esta no es la primera vez que Sáenz se expresa en esos términos en cuanto a la situación del partido Justicialista. En octubre del año pasado, tras la derrota de los espacios peronistas en las elecciones nacionales y de las provinciales de Salta, Jujuy y Misiones, se había manifestado en el mismo sentido.

«El PJ no es una pyme familiar que maneja desde el balcón con el hijo», declaró en aquel entonces en relación con la situación procesal de la ex jefa de Estado. Después de cinco meses, el mandatario consideró que la situación cambió y que, efectivamente, el partido pasó a ser una pequeña y mediana empresa.

BPO