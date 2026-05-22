La posible visita del papa León XIV a la Argentina este año, cerca de confirmarse: los sugerentes mensajes entre Javier Milei y Pablo Quirno

La esperada visita del papa León XIV a la Argentina durante este año podría confirmarse en las próximas horas, tras un intercambio de mensajes entre el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno en redes sociales que sugieren la posible llegada del Sumo Pontífice al país durante la primavera.

“Vine a reunirme con el Presidente Milei para darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… ¡qué linda primavera!”, escribió Quirno en X, acompañado de una foto junto a Milei en Olivos.

El presidente respondió con emojis de dos leoncitos, en referencia a él y al Papa, y añadió: “Se viene”.

Las versiones sobre la visita de León XIV, prevista para noviembre, aguardan ahora la confirmación oficial del Vaticano. Según pudo saber Clarín, la Santa Sede aún no confirma el viaje porque no está “cerrado”, ya que quedan por definir algunos detalles y lugares, dado que la gira abarcará tres países: Argentina, Uruguay y Perú.

Tampoco se ha informado cuál será el orden de las visitas, aunque todo apunta a que Perú sería el último destino, donde culminaría la gira.

La primera pista sobre la visita del Papa la dio el exembajador uruguayo en Argentina y actual intendente del departamento de Florida, Carlos Enciso, quien aseguró el viernes que León XIV visitará Argentina, Uruguay y Perú en la “primera quincena” de noviembre.

“Le hicimos una invitación a León XIV en noviembre, ratificando la invitación al nuevo Papa, y por supuesto hicimos un seguimiento diplomático e institucional”, relató Enciso, remarcando que la invitación inicial había sido dirigida al papa Francisco.

En diálogo con Radio Mitre, Enciso precisó que está confirmada la inclusión de los tres países en la agenda del Papa para este año. Respecto a la fecha, señaló que “sería en noviembre, en la primera quincena, aunque puede haber algunos ajustes”, y destacó: “Es una noticia muy importante para la región”.

Formalmente, las visitas papales suelen ser informadas por las conferencias episcopales de cada país; sin embargo, el exembajador se adelantó citando “fuentes vaticanas”.

“Tuve el dato bastante certero por algunos amigos diplomáticos y lo publiqué en un tuit que tomó dimensión. La Conferencia Episcopal estaría ratificando esa información”, afirmó Enciso, quien calificó la noticia como “muy buena para la región y para nuestra comunidad”.

Fuentes vaticanas consultadas por Clarín no desmintieron las versiones surgidas en Uruguay y señalaron que, aunque aún no está todo definido, “no hay inconvenientes” y que “hay tiempo, paciencia”.

El primer encuentro entre Javier Milei y el papa León XIV se produjo hace casi un año, en junio de 2025, en el Vaticano, donde conversaron durante 45 minutos. El mandatario estuvo acompañado por su hermana Karina, el entonces canciller Gerardo Werthein y Manuel Adorni, quien todavía era vocero presidencial.

Tras un encuentro a solas, en el que Milei explicó sus planes de gobierno y la importancia de mantener la baja de la inflación, la comitiva se reunió para el intercambio protocolar de obsequios. El Papa entregó a Milei un mosaico con una imagen del Vaticano, mientras que el presidente le regaló un poncho catamarqueño —en alusión a la visita previa de Prevost como obispo a esa provincia— y dos libros del economista español Jesús Huerta de Soto, conocido por su postura crítica hacia la doctrina social de la Iglesia.

En ese momento, Adorni informó que León XIV había confirmado a Milei su intención de visitar Argentina. Ahora, la oficialización de la visita podría darse en las próximas horas.

Cabe destacar que la invitación formal del presidente Milei al Papa fue enviada al Vaticano en febrero de este año, y el canciller Quirno la entregó personalmente durante una audiencia con León XIV, quien a su vez obsequió dos rosarios bendecidos en un estuche blanco.

La última visita papal al país fue la de Juan Pablo II en 1987, quien permaneció seis días en Argentina y también visitó Uruguay y Chile. Su recorrido incluyó un paseo en papamóvil hasta la Catedral Metropolitana y un encuentro con el entonces presidente Raúl Alfonsín en la Casa Rosada. Anteriormente, Juan Pablo II había visitado el país en 1982, poco antes del fin de la Guerra de Malvinas.

Informe desde el Vaticano: Julio Algañaraz.