La policía revela más sobre los motivos del tirador de Minneapolis: una ruptura y culpas a la madre de Robin Westman

Los allanamientos realizados por la policía de Minneapolis tras el tiroteo en la escuela católica Annunciation han revelado nuevos detalles perturbadores sobre los motivos que llevaron a Robin Westman a cometer el ataque que dejó dos niños muertos y 18 heridos. Las evidencias incautadas exponen una combinación devastadora: una reciente ruptura sentimental y profundos rencores contra su propia madre.

Nuevos allanamientos revelan un detonante emocional

Las órdenes de allanamiento obtenidas por las autoridades confirmaron que Westman había atravesado recientemente una ruptura y estaba viviendo con un amigo mayor en St. Louis Park, abandonando su apartamento en Richfield. Esta información, proporcionada por su padre James Westman durante los interrogatorios, emerge como uno de los factores desencadenantes inmediatos.

Agentes de policía se reúnen frente a la Iglesia católica Annunciation tras un tiroteo masivo en Minneapolis, Minnesota, EE.UU. Foto: REUTERS/Tim Evans

Durante el operativo en la casa paterna en Minneapolis, los investigadores incautaron elementos clave: un chaleco táctico, dos unidades de disco duro y «documentos varios» que están siendo analizados para comprender la planificación del ataque.

El diario del odio: culpas directas a la madre de Robin Westman

Las revelaciones más impactantes provienen del análisis del extenso diario que Westman escribió en alfabeto cirílico para ocultar su contenido. El atacante culpó directamente a su madre por su decisión de matar «tanta gente» en la escuela católica, luego de que ella le advirtiera que se arrepentiría de su transición de género.

«Tus palabras, madre, me hicieron permanecer en mi incomodidad, incapaz de pedir ayuda para no admitir la derrota. Tenías razón, mamá, pero la forma en que lo manejaste me llevó a querer matar a tanta gente», escribió.

Fragmentos del diario de Robin Westman (derecha) filtrados tras el tiroteo en Minneapolis. Foto: @LeftismForU (X)

En una contradicción reveladora de su estado mental, Westman desalentaba a las personas de permitir que sus hijos hicieran la transición, mientras simultáneamente culpaba a su madre por intentar disuadirlo de ese mismo proceso.

“El género y la marihuana me jodieron la cabeza”, afirmó. “Ojalá nunca hubiera intentado experimentar con ninguno de los dos. No dejen que sus hijos fumen marihuana ni cambien de género hasta que tengan unos diecisiete años”.

Los escritos de una mente obsesionada

Robin Westman describió en su diario una profunda obsesión con tiradores masivos que se originó en séptimo grado, cuando fue suspendido por discutir tiroteos escolares con compañeros de clase. En sus propias palabras: «Cada escuela a la que fui, tuve alguna fantasía en algún momento de disparar en mi escuela. Incluso en cada trabajo».

Pedidos de ayuda ignorados

En una de las revelaciones más inquietantes, Westman escribió en su diario: «ENCUÉNTRENME, ESTOY ROGANDO POR AYUDA, ESTOY GRITANDO POR AYUDA», después de describir cómo un familiar había comentado sobre la «energía oscura» que lo rodeaba.

Westman explicó que usaba el alfabeto cirílico como «cifrado» en caso de que alguien encontrara el cuaderno, escribiendo: «Realmente solo quiero un lugar para poner mis pensamientos. No puedo hablar con un terapeuta o familia porque seré reportado inmediatamente y puesto en una lista de vigilancia».

Una persona sale de la escuela de la Iglesia católica Annunciation mientras la policía responde a un tiroteo masivo reportado el pasado 27 de agosto en Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

El autor del tiroteo en Minneapolis -también- había sufrido de depresión y enfrentado pensamientos suicidas y homicidas durante años. En el diario escribió: «Tengo una familia amorosa y un buen sistema de apoyo de personas que quieren verme prosperar. Por alguna razón, el hecho de que tengo una vida bastante buena y el hecho de que quiero matar gente nunca se han correlacionado para mí».

Los allanamientos también revelaron que la policía de Eagan, Minnesota, había participado en una respuesta multidepartamental a un incidente de salud mental en una dirección anterior de Westman en 2018, cuando aún era menor de edad.

La planificación meticulosa del ataque en Minneapolis

Los allanamientos revelaron que Robin Westman había visitado recientemente la iglesia Annunciation, fingiendo estar interesado en reconectarse con la fe católica. En realidad, estaba realizando reconocimiento: describía en su diario cómo examinaba las manijas de las puertas, calculaba cómo encerrar mejor a las víctimas y anotaba dónde estaban ubicados los maestros.

Una entrada reciente del diario mostraba un diagrama del interior de la iglesia con bancos, ventanas y pasillos claramente marcados, que luego apuñaló en cámara con un cuchillo.

La madre de Robin Westmann se niega a colaborar

Mary Grace Westman, quien trabajaba en la iglesia católica Annunciation donde ocurrió el ataque, continúa negándose a cooperar con la investigación. Su abogado Ryan Garry declaró que se encuentra «profundamente angustiada» y no tuvo participación en el crimen.

