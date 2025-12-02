La Policía puso fin a la fuga de “Pirata” en Bernardo de Irigoyen: cuarto prófugo recapturado

En el marco del operativo cerrojo en la frontera, efectivos de la Policía de Misiones ubicaron y detuvieron a Emanuel Felipe Kraulich (29), alias “Pirata”, quien permanecía oculto a la vera del Río Pepirí Guazú, en el Barrio Tránsito Pesado, en la ciudad de Bernardo de Irigoyen.

Este mediodía, el prófugo, conocido como “Pirata”, se encontraba escondido en una zona de vegetación ribereña, cuando fue rodeado y reducido rápidamente por los policías, sin posibilidad de retomar la fuga.

Tras la captura, el detenido fue trasladado nuevamente a la sede policial, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, enfrentando además una nueva causa penal por evasión, sumadas a las ya pendientes, por homicidio y robos.

Esta detención se suma a otros tres procedimientos concretados en las últimas horas, con los que ya son cuatro los recapturados tras la fuga de la comisaría local, mientras el operativo continúa con despliegues, inteligencia y controles territoriales para dar con los restantes delincuentes.